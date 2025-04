Soós Zoltán eltiltása érvényben marad

Soós Zoltán pénteken nyújtott be fellebbezést a DNA marosvásárhelyi kirendeltségének április 7-i döntése ellen, mely az ellene korrupció gyanújával zajló eljárásban elrendelt hatósági felügyelet meghosszabbításaként 60 napra eltiltotta hivatali teendőinek gyakorlásától. A Maros Megyei Törvényszék tegnapi jogerős döntésével elutasította Soós óvását, így érvényben marad a korábbi tiltás – derül ki a közleményből.

„Úgy vélem, hogy az elrendelt intézkedés túlzó, ugyanakkor továbbra is bízom abban, hogy végül az igazság és a jog érvényre jut” – idézte Soós Zoltánt a közlemény. Az elöljáró közölte: továbbra is együttműködik a hatóságokkal, minden szükséges információt a rendelkezésükre bocsát, hogy bizonyítsa ártatlanságát. A meghatározott időszakra a polgármesteri feladatokat ideiglenesen Kovács Mihály Levente alpolgármester látja el. Az intézmény munkája zavartalanul működik, és a város fejlesztési projektjei is a tervek szerint haladnak – áll a közleményben.

Soós Zoltán a DNA által április 7-én elrendelt intézkedés kapcsán korábban arról számolt be, hogy lejárt az ügyében elrendelt 120 napos hatósági felügyelet, így az ügyészségnek „újabb korlátozással kellett előrukkolnia, amelynek egyértelmű politikai bosszúhadjárat íze van”. Mint mondta, a DNA döntésének indoklását egy, a tavaly decemberi per­iratban szereplő bekezdés képezi, miszerint az elöljáró bűncselekményt követett el, amikor a rendőrségtől kikérte egy gépkocsinak a rendszámát. A jármű napokon át a háza közelében parkolt, fotókat és videókat készített, és ezt a helyzetet szerette volna tisztázni hét gyermek édesapjaként – mondta Soós.

A DNA tavaly decemberben indított vizsgálatot Soós Zoltán ellen, akit korrupcióval gyanúsít. Az ügyészek szerint a polgármester 2021–2024 között 1 009 764 lej értékben fogadott el műtárgyakat egy üzletembertől cserében azért, hogy a városháza közbeszerzési szerződéseket kössön az illető cégével, és időben fizessen. A DNA szerint az ügyben gyanúsítottként szereplő üzletember cégével közterek és a csatornarendszer karbantartására, illetve infrastrukturális beruházások kivitelezésére kötött szerződést a városháza.

A DNA szerint 2022. november 25-én Soós Zoltán egy általa ellenőrzött egyesületen keresztül további 30 ezer lej értékű, szponzori szerződés formájában kifizetett vesztegetést fogadott el az üzletember egyik vállalkozásától, annak ellentételezéseként, hogy a polgármesteri hivatal kilenc alkalommal együttesen 275 355 lej értékű beszerzési szerződést kötött az illető céggel.