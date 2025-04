Becali pálfordulása

Következő írásunk

Elfogadta az Alaptörvény tizenötödik módosítását a budapesti Országgyűlés tegnap. Rögzítették többek között, hogy az ember férfi vagy nő, hogy Magyarországon tilos a kábítószer-fogyasztás, valamint a kettős állampolgárokat is kiutasíthatóvá tették. A Pride ellehetetlenítését célzó javaslatot is elfogadták, rögzítve, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A Momentum politikusai mindeközben egy újabb tiltakozó akciót tartottak az ülésteremben, este pedig tüntetés kezdődött a fővárosi Kossuth téren, de más magyar nagyvárosokban is.