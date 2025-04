Áztatják egymást

A tavalyi elnökválasztás első fordulóját Călin Georgescu megnyerte, és ha nem semmisítik meg a szavazást, elnök is lehetett volna belőle. Aztán eltiltották az újabb elnökválasztáson való részvételtől is.

Most kitálalt egy amerikai újságírónak (Tucker Carlsonnak) és megmondta, hogy hamisan vádolják a választási kampányába való orosz beavatkozással. Szerinte Romániában az egész rendszert külföldi hatalmak irányítják. Korábban ezt a volt amerikai külügyminiszter, Antony Blinken tette, és miután Trump nyert Amerikában, azóta teljes mértékben Franciaország irányítja, így Románia jelenlegi elnöke Macron.

Georgescu kijelentette, az ő kampánya kizárólag a békéről szólt, a Macroné meg hogy háborút indítson, Románia pedig stratégiailag fontos az EU és a francia elnök számára, hogy innen indítsanak háborút. Bírálta az Európai Uniót, és azt is megjegyezte: „a földet nem Brüsszeltől vagy más országoktól kaptuk, hanem Istentől”. Azt nem mondta, hogy a franciák is segítettek az első világháború után némi földek megszerzésében (például a Székelyföldében). Ezért tartozunk nekik némi hálával, és ha háborút indítanak Ukrajna teljes felszabadításáért és Oroszország elfoglalásáért, megszerezve annak egy részét Kijev számára, akkor lehet, hogy mi is kapnánk valamicskét kárpótlásként Zelenszkij elnök országából. Azt nem értem, hogy miért nem jelentkezett nálunk elnöknek Macron, aki felvehette volna a román állampolgárságot is, mert nemsokára lejár a mandátuma Franciaországban, de nálunk még akár öt-tíz évig is lehetne elnök.

Másik elnökjelöltünk, Victor Ponta, aki megkapta a szerb állampolgárságot, lehetne Szerbia elnöke is, mert ott állandóan tüntetnek a mostani államfő ellen. Ponta megérdemelné, hogy Szerbia elnöke legyen, mert kinyittatta a zsilipeket a Dunán, a Vaskapunál, hogy megmentse a szerb fővárost az árvíztől 2014-ben, mert mint mondta, nem mondhatta, hogy elárasztják Belgrádot, hogy megmentsék a költő Mircea Dinescu borospincéjét, amit aztán felújítottak. Az árvíz több mint kétezer házat sodort vagy pusztított el a déli megyékben. Ponta több tisztségviselővel együtt felkereste az általa és az árvíz által sújtott falvakat. Belgrádot viszont nem sújtotta a Duna, így a szerbek hálából szavazhatnának rá. A miniszterelnök Marcel Ciolacu kérte Ponta visszalépését a jelöltségből az árvízkor hozott döntése miatt. Erre fel Ponta azt válaszolta, hogy Ciolacu úrnak sürgősen le kellene mondania, különben ő fogja meneszteni, amint elnök lesz. Ponta ráadásul ismeri a szerb (és magyar) történelmet is, mert mondta, hogy Belgrádot Hunyadi János is megvédte a törököktől. (Biztosan nézi a Hunyadi-sorozatot a televízióban.)

Ha itt is megválasztanák elnöknek, akkor egyesíthetné a két országot, Romániát és Szerbiát egy perszonál­unióban. (Egy uralkodó két ország feje lenne.) Ezt hangoztatva biztosan megnőne a rá szavazók száma, mert egyelőre minden elnökjelölté mintha csökkenne, pedig egyre harcosabb mindegyik, még az is, akit nem akar támogatni saját pártja sem. Ilyen Elena Lasconi, aki mögül kihátrált a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), amely Bukarest polgármesterét, Nicușor Dant akarja támogatni. Ez már ilyen, a forradalom felfalja saját gyermekeit, a párt meg a saját jelöltjét. De Lasconi közölte, hogy ő nem eladó és nem alkuszik. (Nincs eladósorban, mert már van férje, akit a parlamentben alkalmazott, és nem alkuszik, lehet azért, mert nem lesz pénze kampányolni sem.)

Crin Antonescu azzal ajánlgatja magát, hogy empatikus (beleérzi magát az emberek helyzetébe) és van politikai gyakorlata. (Bár jó időre kiesett volt a politikából.) Azt mondják, tíz évig a felesége pénzén (nyakán?) élt. (De legalább nem az állam nyakán.)

Mivel a jelöltek egymást áztatják (például a dunai árvízzel is), George Simionnak szépen nő az esélye arra, hogy elnök legyen. Ő ugyanis (szellemi) örököse Călin Georgescunak, és most annak politikai kivégzése után örökli szavazóit is. Ő ilyeneket mond: „A mi hazánkat kirabolták, megerőszakolták, tönkretették közeli és távoli népségek, szövetségesek és ellenségek egyaránt”, meg hogy az Európai Bizottságot beteg elmék vezetik, akik inflációt, szegénységet, kitalált járványt hoztak és mindenféle őrültségeket terveznek.

És az ilyen szövegek sokaknak tetszenek ám.

Fotó: Facebook / Călin Gerogescu