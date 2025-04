Az 1970-ben emelt régi iskolaépület Benedek Elek utca felőli és a Stadion utcai főbejáratig terjedő épületszárnyából tavaly októberben költöztették ki az osztályokat, akkor a Conico építő cég átvette a terepet, és azóta folyamatos a munka. Az őszi vakáció után tizenöt elemi osztályt a város különböző iskoláiban helyeztek el, Lazar Raimond Adrian iskolaigazgató szerint az érintett osztályok zavartalanul működnek, tanév végéig maradnak az ideiglenes helyükön. Amikor a megkezdett épületszárnyban végeznek, folytatják a felújítást a Stadion utcai teljes fronton, ahol jelenleg ötszáz diák tanul.

Kicserélték az ötvenöt éves villanyhálózatot, az internethuzalokat és a megfigyelőrendszert, megkezdődött az ablakok cseréje, az épületszárny egy részén újraépítik a tetőzetet, itt a szarufákat is ki kellett cserélni, annyira át voltak ázva – részletezte lapunk megkeresésére az iskolaigazgató. Ahol erre nem lesz szükség, csak pótolják az elkorhadt szarufákat, de új cserép kerül az egész tetőre. A fűtéshálózat teljes felújítása is szerepel a tervben, csöveket, fűtőtesteket, kazánt cserélnek, ahol a szabvány előírja, ott tűzálló ablakok lesznek. A mosdók átalakítására is szükség van, nagyobbak lesznek és kiképeznek mozgássérültek számára is helyiséget.

Az épület alatti munkálatok sok időt felvettek, itt a pince mennyezetét vonták be szigetelőanyaggal, ezzel is csökkenteni kívánják az épület hőveszteségét, de lesz külső szigetelés is. Egy műanyag membránnal védik az alapot a víztől, a pince falait megerősítik, vagyis a föld alatti munkálatokba is sok pénzt és energiát fektetnek, hogy tartós legyen mindaz, amit csinálnak.

A sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskolában jelenleg 1100 diák tanul, ugyanannyi, mint a megyeközpont két nagy hírű középiskolájában, a Székely Mikó Kollégiumban és a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban. Az elemi osztályok egy része a 2002-ben átadott Stadion utcai épületben tanul, itt energiatakarékossági munkálatokat terveznek a jövőben. Ha a régi épület felújítása ütemterv szerint halad, a város négy iskolájába/óvodájába (Székely Mikó Kollégium, Gödri Ferenc Általános Iskola, Puskás Tivadar Szakközépiskola, Gulliver Napközi Otthon) szétszórt tizenöt elemi osztály ősszel visszaköltözhet a Szemerja negyedbe. Akkor ellenben költözniük kell azoknak a gimnáziumi osztályoknak, melyek jelenleg az építőtelep szomszédságában működnek.