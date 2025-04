Alakul a szabadidőközpont

Az egykori kommunista hulladékgyűjtő vállalat neve után DAC-tónak nevezett terület szabadidőközponttá való átalakítása, úgy tűnik, mégis megvalósul: bár a versenytárgyalást megnyerő építő cég tavaly csődvédelmet kért, szavatolja, hogy a munkálatot befejezi. A medret több ízben kitakarították a hellyel-közzel mindig visszanövő nádtól, a gazos területek tiszták, most bontásból származó törmeléket is a helyszínre szállítottak, amit tereprendezéshez használnak fel.

Terepszemlénkkor a helyszínen találtuk Bartha Jánost, a városháza pályázatíró irodájának vezetőjét, és munkatársát, Vízi Attilát. A pályázat­író szakembertől megtudtuk: az útról is látszó, különleges alakú betonkeretek töltik be a majdani bejárat szerepét, ahol most a bontásból származó hulladék van, oda parkolót létesítenek. A munkások a bejárattól alig pár méterre található építményt alakítják, ez Bartha János szerint egyrészt kiszolgáló épület raktárhelyiséggel, de alkalmas lesz arra is, hogy rossz idő esetén az emberek behúzódjanak. A területen a kábeleket már föld alá fektették, ugyanis esti megvilágítást is kialakítanak. A kivitelező Srí-Lanka-i vendégmunkásokat is foglalkoztat.

A Kászon-patak holtágából kialakult tó körül sétányok húzódnak majd, a tervekben bicikliút is szerepelt, és piknikezőhelyek is lesznek. A szükséges köztéri bútorzatot már korábban megvásárolták. Azt csak remélni lehet, hogy a majdani szabadidőközpont tisztaságára és rendjére figyelni fognak az emberek: most a munkaponttól alig pár méterre valaki egy egész autónyi szemetet ürített le, a szél pedig megtöltötte hulladékkal a környéket.