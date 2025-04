Háromszéki sajtkészítőket díjaztak

Több mint 90 minta érkezett a Böjti Csemege – Kárpát-medencei sajtmustra idei kiadására, a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete és partnerei által szervezett eseményen a kézműves és kisüzemi sajtkészítők termékeit értékelték, rangsorolták. A díjazott termékek között négy háromszéki sajtkészítő portékáit is ott találjuk.

A szervezők tájékoztatása szerint az idei sajtmustrára 33 termelő nevezett be, akik 43 friss és 49 érlelt sajt mintáit küldték be elbírálásra, a zsűri tagjai ezúttal a Magyar Sajtkészítők Egyesületének szakmai képviseletéből kerültek ki. Erdély legjobbjának a gyergyóújfalusi Bányász József sajtját jelölték. Friss termék kategóriában a nyujtódi Putnoky Csicsó Sajtok parenyicája, valamint natúr joghurtja bronz, az étfalvi Roby sajt pedig ezüst minősítést kapott. Az érlelt termékek kategóriájában az árkosi Arkäse tejfeldolgozó Swaiyer by Arkäse sajtját bronz, míg a Putnoky Csicsó Sajtok félkemény zárt tésztájú sajtját, illetve a kézdiszentléleki Sterczer Sándor érlelt félkemény sajtját ezüst minősítéssel ismerték el.

Az árkosi tejfeldolgozó a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének különdíját is megkapta, így részt vehetnek szeptemberben az Országos Mezőgazdasági Kiállításon és Vásáron, Vincze Lóránt európai parlamenti képviselő felajánlása révén pedig 2026-ban Székelyföldet képviselhetik Strasbourgban. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa a Putnoky Csicsó Sajtokat ismerte el különdíjjal – áll a csíkszeredai eseményről kiadott közleményben.