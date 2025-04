Idén is számos eseményt és versenyt szerveznek

Sepsiszentgyörgyön a civil szervezetek 2025-ben is számos mozgással kapcsolatos eseményt és versenyt szerveznek, amelyeket tegnap közös sajtótájékoztatón ismertetett Jakab István Barna városgondnok, Bagoly Melinda, a SepsiRUN egyik szervezője, Lászlóffy Loránd, a Fitness Tribe Egyesület elnöke és Csutak Tamás, a Gáll Lajos Futókör elnöke.

Jakab István Barna városgondnok elmondta, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala mindig támogatja az egészséges életmódot és sportolást népszerűsítő kezdeményezéseket. Kiemelte, csak akkor lehet fejlődni, ha a helyi civil szervezetek csapatban dolgoznak és összefognak, illetve a különböző sportesemények nem egymás riválisai, hanem kiegészítik egymást.

Bagoly Melinda szervező emlékeztetett, alig két hónap van a SepsiRUN futófesztiválig, amelyen az érdeklődők június 13-án és 14-én nyolc versenyszámban tehetik próbára magukat. A megmérettetést három kisebb esemény előzi meg, köztük egy motivációs előadás-sorozat, amelyen Fazakas Bíborka ultrafutó a női szerepek és a futás kapcsolatáról, Virág András karateoktató a motivációról, Radu Restivan futó pedig a kitartásról beszél majd.

Bagoly Melinda, a SepsiRUN futófesztivál szervezője

A viadalra hangolhatnak a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztiválon is, ahol futópadot állítanak fel, futás közben pedig különböző hangoskönyveket hallgathatnak. A harmadik esemény egy kihívás a Pacé-dombon, ahová két hordót helyeztek ki, egyet lent és egyet fent. Az alsó hordót pingponglabdákkal töltötték meg, a futóknak pedig egyenként kell felfutni a labdákkal a felsőbe. Ez a kihívás arról szól, hogy minél többen próbálják ki a szintfutást, mivel a futófesztiválon is lesz hasonló kihívás.

Lászlóffy Loránd, a Fitness Tribe Egyesület elnöke először a Mozogj az Egészségért – Nagy Mozgáskihívás nevű programról beszélt, amely idén két egymást kiegészítő eseményből áll: a május közepén sorra kerülő egészségkonferenciából, illetve a május 30-án és 31-én rendezendő 6, 12 vagy 24 órás futóversenyről, amelyre hatfős csapatok jelentkezhetnek. Augusztus 30-án és 31-én immár ötödik alkalommal szervezik meg a Sugás 24H endurance kerékpárversenyt, amelyen kétfős alakulatoknak kell egy nap alatt minél többször teljesíteni a Sepsiszentgyörgy és Sugásfürdő közötti szakaszt.

Csutak Tamás, a Gáll Lajos Futókör elnöke

Csutak Tamás, a Gáll Lajos Futónap főszervezője megjegyezte, idén is bőven lesz miből választaniuk a sepsiszentgyörgyi futóknak. A futónap 33. kiadására a Rétyi Nyír természetvédelmi területen kerül sor május 10-én. A szervezők egy rövidebb távú versenyszámmal is készülnek a gyermekeknek, akik a másfél kilométert szülői segítséggel is abszolválhatják.

Ősszel rendezik meg a 23. Szentgyörgy Félmaratont a megyeszékhely központjában, ahová az 5 és a 21,1 kilométeres távok mellé idéntől beterveztek egy 2 kilométeres versenyszámot a legkisebbeknek. Decemberben 33. alkalommal lesz Mikulás-futás, amelyre 15 éves korig nevezhetnek a mozogni vágyók. Emellett a Gáll Lajos Futókör tagjai rendszeresen részt vesznek a veterán Balkán-, Európa és világbajnokságokon, ahonnan szép eredményekkel térnek haza.