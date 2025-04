Hátrányos helyzetű környezetből érkező diákok számára ingyenes ebéddel járó délutáni oktatást biztosító programra, valamint mozgásukban korlátozott személyek biztonságos és kényelmes szállítására, illetve e köré szervezett szolgáltatásokra gyűjtöttek adományokat a múlt hét végén a sepsiszentgyörgyi Rotary Klub bálján. A közel kétszázötven résztvevő adakozásából mindkét programra a megcélzott összegnél több gyűlt be, ez ellenben így is a szükségesnek csak egy része, mindkét területen továbbra is lehet adakozni.