Az ATC – Act for Children elnevezésű projekt nyitókonferenciáját tegnap délelőtt tartották a Vigadó Művelődési Központ dísztermében az önkormányzat munkatársai, a projektben együttműködő intézmények képviselői, gyermeknevelési és -védelmi szakemberek részvételével. Szilveszter Szabolcs alpolgármester fontosnak nevezte a projektet, amely révén 266 hátrányos környezetben élő gyerek számára nyújthatnak segítséget. Ezt hangsúlyozta az utána felszólaló Fehér Gabriella, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság osztályvezetője, aki gratulált a kezdeményezéshez, és azokat a fő szempontokat is vázolta, melyek folytán a kézdivásárhelyi, úttörő szerepet betöltő pályázat rendkívüli horderővel bír. A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség szempontjait Bokor Attila, a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásáért felelős tanfelügyelő ismertette.

A pályázatot Mátyus Kálmán, a városháza szociális igazgatóságának vezetője mutatta be. A Kézdivásárhely municípium szervezésében megvalósuló projektet az Európai Unió finanszírozza a 2021–2027-es Társadalmi Befogadás és Méltóság Program keretében. A teljes költségvetés 9,44 millió lej, az önrész mindössze 189 ezer lejt tesz ki, ami 2 százalékot jelent. A projekt 2025. január 30-án kezdődött és 2028. március 31-ig tart, célcsoportját 266, családi környezetéből való elszakadás kockázatának kitett gyermek alkotja.

„A kezdeményezés fő célja az állami gondozásba kerülő gyermekek számának csökkentése egy olyan integrált támogatási és beavatkozási rendszer kiépítésével, amely lehetővé teszi számukra és családjaik számára a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ennek érdekében a projekt személyre szabott szolgáltatási terveket dolgoz ki, figyelemmel kíséri és értékeli a beavatkozások hatását, valamint pszichológiai, jogi, oktatási és egészségügyi támogatást nyújt. A cél, hogy a gyermekek családi környezetben maradhassanak, és ennek elősegítésére a projekt különböző megelőző és támogató intézkedéseket kínál” – magyarázta Mátyus Kálmán.

Hozzáfűzte, a program azokat a gyermekeket célozza, akik még nem töltötték be a 18. életévüket, kedvezőtlen szociális, egészségügyi vagy családi körülmények között élnek, például anyagi nehézségek, egészségügyi problémák, családon belüli erőszak vagy kockázatos magatartás jelenléte esetén. A célcsoport tagjai között olyan gyermekek is vannak, akik deviáns viselkedést mutatnak, otthonról elszöknek, szenvedélybetegségekkel küzdenek vagy lemorzsolódtak az oktatási rendszerből. Csak olyanokkal foglalkozhatnak, akik kézdivásárhelyi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. A gyermekek életkor szerinti megoszlása a következő: 69 fő 0–6 éves, 120 fő 7–11 éves, 77 fő 12–18 éves. A résztvevők azonosítása a helyi szociális, oktatási és egészségügyi intézmények közreműködésével történik, amelyek ajánlásokat tehetnek a projektbe való bevonásra. A szülőknek igazolniuk kell családi helyzetüket, és hozzájárulásukat kell adniuk a részvételhez.

A projekt keretében nyújtott szolgáltatások széles körűek: pszichológiai és szociális tanácsadás, alternatív terápiák, orvosi ellátás, pályaorientáció, oktatási támogatás, szülői készségek fejlesztése, valamint jogi tanácsadás. Emellett a gyermekek szabadidős programokon vehetnek részt, és közösségi érzékenyítő tevékenységek is zajlanak. A támogatásban tanfelszerelés, higiéniai csomag, informatikai eszköz, valamint tanulásra alkalmas terek kialakítása is szerepel, illetve a közlekedési költségeket is fedezik. Összességében a projekt átfogó módon igyekszik hozzájárulni a veszélyeztetett gyermekek és családjaik életminőségének javításához, csökkentve az állami gondozás szükségességét.