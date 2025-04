A vendégek szerezték a találkozó első találatát, azonban a Sepsi-SIC hamar egyenlített, ezt követően pedig átvette az irányítást, amelyet a folytatásban nem engedett ki a kezéből. A Carmen Cartaș irányította kézilabdázók szervezetten védekeztek és hatékonyan támadtak, így elléptek ellenfelüktől (10–7), amely próbált felzárkózni, ellenben a kapuban Maria Demeter bravúros védésekkel segítette a házigazdákat. Az első félidő végét jelző dudaszó előtt Márton Evelyn gyors ellentámadás végén továbbított a hálóba, ezáltal a zöld-fehér mezesek megérdemelten várhatták háromgólos előnyből a második felvonást (15–12). Szünet után is a sepsiszentgyörgyi gárda akarata érvényesült, amely átlövésekből többször is eredményes volt, ugyanakkor Riana Bârlă szélről okozott kellemetlen pillanatokat a riválisnak (22–15). Ezt követően a háromszéki csapat koncentrációja némileg megingott, viszont pár kisebb hiba és néhány pontatlan passz is belefért, mivel ekkor a kolozsvári alakulat sem állt a helyzet magaslatán. A hajrában Iulia Bîță és Denisa Pavel remekelt, ráadásul utóbbi az utolsó percben is betalált, eldöntve ezzel a mérkőzést (30–27).

A-divízió, felsőházi rájátszás, 9. forduló: Sepsi-SIC–Kolozsvári CSU 30–27 (15–12).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Vezette: Alexandru Constantin és Gál László. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 1, Damian 5, Lupișcă 1, Pavel 6, Banu 3, Solymosi 1. Cserék: Andrei, Dediu (kapusok), Pintilescu 1, Stan 2, Rău, Ghinea, Bârlă 4, Bîță 6 (5), Constantinescu. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Kolozsvár: Țăgean – Cercel 2, Sava 4, Drăgunoiu 1, Lung 5, Ploscar 1, Irimia 5. Cserék: Pop (kapus), Fechete, Cantor, Șarca 2, Stana 3 (1), Miron, Daroczi 3, Chirilă 1. Vezetőedző: Valentina Ardean-Elisei. Kiállítások: 6, illetve 10 perc. Hétméteresek: 5/5, illetve 1/1.

További eredmények, playoff, 9. forduló: CSM Unirea Slobozia–Nagyváradi CSU 28–21, Galaci CSM–CS Județean Prahova 19–34, CSU Știința Bukarest–CSM Roman 37–30.

A felsőházi rájátszás állása: 1. CS Județean Prahova 24 pont, 2. Galaci CSM 21 pont, 3. CSM Unirea Slobozia 16 pont, 4. CSU Știința Bukarest 15 pont, 5. Kolozsvári CSU 14 pont, 6. Sepsi-SIC 9 pont, 7. Nagyváradi CSU 6 pont, 8. CSM Roman 1 pont.