A hétszeres bajnok Sepsi-SIC a Bukaresti Agronómia, illetve az Aradi FCC legyőzésével, míg a tizenkét bajnoki címmel rendelkező Târgoviște a Brassói CSU és a Bukaresti Rapid búcsúztatásával jutott a női kosárlabda Nemzeti Liga döntőjébe. A csapatok a mostani idényben háromszor is megmérkőztek: az élvonalbeli pontvadászat alapszakaszában osztozkodtak a győzelmeken, a kupadöntőben viszont a háromszékiek kerekedtek felül.

Bajnoki fináléban legutóbb a 2014–2015-ös szezonban találkozott a Sepsi-SIC és a Târgoviște, akkor Zoran Mikes lányai hazai környezetben győztek az első két meccsen, majd alulmaradtak a soron következő kettőn és az utolsó, ötödik mérkőzésen is kikaptak, így elveszítették első döntőjüket. Lányaink azután sorozatban hét aranyérmet is begyűjtöttek, tavaly viszont elbukták a fináléba jutást, de bronzzal egészítették ki a szépen csillogó éremkollekciójukat. A harmadik helyért kiírt viadalon szintén a Dâmbovița megyei alakulat volt a mieink ellenlábasa, és az egyik fél két győzelméig tartó párharcot a szentgyörgyiek húzták be.

„Nagyon örvendünk, hogy újra döntőt játszunk, ám nem vagyunk a fellegekben, mert a munkának még nincs vége. Nagyon nehéz lesz az első két mérkőzés Târgoviștén, mivel a csapatok nagyon jól ismerik egymást. Szeretném, ha meg tudnánk ismételni a kupadöntőben mutatott jó védekezésünket, és akkor biztos vagyok benne, hogy két jó meccset hozunk össze. Tíz éve játszottunk utoljára bajnoki döntőt a Târgoviștével, azóta a tavalyi szezont leszámítva ott voltunk minden fináléban, így sok tapasztalatunk van, és tudjuk, hogy mire kell figyelni. Három sikerig megy a küzdelem, senki nem nyeri meg vagy veszti el a bajnokságot egy mérkőzés után. Összpontosítanunk kell, találkozóról találkozóra kell haladnunk. A siker az apró részleteken múlik: az együttesek miként tudnak alkalmazkodni és regenerálódni egyik napról a másikra, illetve melyik alakulat tudja kihasználni ellenfele hibáit. Bízom a csapatunkban és abban, hogy helyt tudunk állni” – nyilatkozta Samoilă Zoltán, a Sepsi-SIC másodedzője.