Zsigmond Győző a szerzőt méltatva úgy fogalmazott, értékes és fontos munka került ki a nyomdából, ezért kiváltképp örvend, hogy Farkas János családja mellett az egyesület is hozzájárulhatott annak megszületéséhez. „Világviszonylatban is párját ritkító könyv az, mely Sepsiszentgyörgy gombavilágát mutatja be. Évtizednél hosszabb lelkiismeretes kutatás eredménye a mű, gyümölcse a szaktársakkal való konzultálásnak, a szakirodalomban való búvárkodásnak úgyszintén. Szórványos előzmények után a városi mikológia és etnomikológia művelése elsősorban Farkas János munkásságának köszönhető, s e tudományterületek képviselői az ő nyomdokain fognak haladni. A szerző igazi lokálpatriótaként, emellett okleveles gombászként számol be könyvében Sepsiszentgyörgy gombavilágáról kitérve annak összefüggéseire emberi világunkkal. Szól a kutatás előzményeiről, módszereiről és rátér alapos és megfelelő képekkel ellátott adattára ismertetésére úgy, hogy az a nem szakemberek számára is beszédes, olvasmányos legyen. Találhassa meg benne az őt érdeklőt: a természetet és a városát is óvni akaró olvasó egyaránt” – fogalmazott a nyugalmazott egyetemi tanár.

Farkas János vetített képes előadás során szólt az elmúlt bő évtizedben végzett munkájáról. Kutyasétáltatás közben döbbent rá, hogy környezetünk mennyire tele van élettel. Az állatok, növények, gombák alkalmazkodtak közelségünkhöz, s fajok százait láthatjuk, ha a főtéren átvágunk, az intézmények kertjében (vártemplom, Székely Nemzeti Múzeum, a Bod Péter Megyei könyvtár mögötti zöldben), iskolaudvarokon járunk, de sokszor elég, ha szemetet viszünk le, autóbuszt várunk vagy a teraszra kilépve a szomszéd házra tekintünk. Sepsiszentgyörgynek annyira gazdag a gombavilága, hogy jó eséllyel pályázhatunk a gombász főváros címre – mondotta Farkas János.

És hogy a munkát befejezettnek lehet-e tekinteni? Egészen biztosan nem! Ő bő tíz évig gyűjtött és dokumentálta a gombák világát, de emberöltőnyi idő is kevés lenne hozzá, hogy úgy nyilatkozhasson, már a vége fele jár. Nem volt olyan év, hogy új és új fajokat ne találjon, s minden bizonnyal, talán mindörökre, így lesz ez mindig, mert környezetünk folyamatosan változik, a gombák pedig jelzik azt.

Demeter László, a Tortoma Kiadó vezetője örömét fejezte ki, hogy az értékes könyvet ők adhatták ki. Dicsérte a szerzőt és munkáját: valószínűleg évtizedeken át alapműként fogják az érdeklődők lapozgatni Farkas János kivételes kötetét.