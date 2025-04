A 2014-ben megjelent Alkonykor újra kiadott, bővített változata bemutatásával lepte meg Puskás Attila az idősek otthonának lakóit, nemcsak beszélt a történeteiről és olvasott írásaiból, de ajándékba is vitt néhány példányt magával. Bevezetőben Klárik Mária röviden ismertette Puskás Attila, sok megpróbáltatással, egy politikai perben börtönévekkel (1959–1964) is járó életútját, biológusi szakmai, szakírói munkásságát, beszélt Puskás Attila magyar állami kitüntetéséről (2008) és a sepsiszentgyörgyi Pro Urbe díjáról (2010), majd kitért az Alkonykorban megfogalmazott gondolatokra. Szerinte a könyvben közölt minden történet lélegzetvételnyi tömörségben hordozza magában a teljes emberi lét paradoxonjait. Megfogalmazódik az élet tapasztalata, de az emberszeretet, az aggodalom, az élet apró örömeiről való töprengés is – mondotta. „Az alkony az átmenet ideje és ezekben az írásokban minden pillanat egy határállapot a feledés és az emlékezés között, a bátorság és a félelem között, a kimondott és az elhallgatott között” – méltatta Puskás Attila könyvét Klárik Mária.

A szerző felolvasott a könyvéből, majd az otthon néhány lakójával az időskorról beszélgetett.