Ferenc pápa húsvéthétfői halálhíre világszerte megrendülést, döbbenetet váltott ki. A nagypénteki tragédiát, a nagyszombati csendet, a húsvétvasárnapi feltámadás örömét ezúttal újabb, húsvéthétfői elcsendesedés követte, hiszen a pápa a legismertebb vallási vezető, akinek szavaira az egész világ figyel. Milliók, sőt, tíz- és százmilliók értettek vele egyet, s ha eme egyetértést elkötelezett cselekedetek sokasága is követte volna, világunk ma bizonyosan jobb, emberibb lenne. Kevesebb lenne a háború, mérséklődött volna az elnyomás, a kizsákmányolás és talán a nyomor is, sőt, Ferenc pápa személyes példája okán egyszerűbbé és önzetlenebbé, letisztultabb lelkületűvé válhatott volna maga az ember, a mindenkori gyarló ember is...