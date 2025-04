A 32. Szent György Napok nyitányával, a bukaresti Madrigal kamarakórus koncertjével (erre minden jegy elkelt) ma este elkezdődik a rendezvényfolyam, „kigyúlnak a fények és 18 napon keresztül égnek”, fogalmazott Erdély András szóvivő a tegnapi sajtótájékoztatón, azt is megjegyezve, hogy az érdeklődők összesen 215 program közül válogathatnak. Popa Anna Mária közölte, három román nyelvű vendégelőadásra még válthatók jegyek, továbbá saját előadásaikon magyar és angol nyelvű feliratozás is rendelkezésre áll, s mint mindig, várják a magyar nyelvű nézőket is színházukba. Az angol nyelvű szöveget azért tartják fontosnak, mert arra gondoltak, a hoki-világbajnokság nézői esetleg színházba is ellátogatnak. A vendégelő­adások közül április 29-én a Proxim Színház Bukowski by Night, május 2-án a Fani Tardini Drámai Színház Angajați-mă! című előadása tekinthető meg, május 4-én pedig a Masca Színház a Jurnal de România #Aiciseviseazălaschimbare című dokumentumszínházi produkciót játssza, ennek érdekessége, hogy Carmen Lidia Vidu rendező hét éve szintén Sepsiszentgyörgyön indította el e sorozatát, és most itt is zárja le. Április 25-én, pénteken 17 órától a dohánygyár kulturális és ifjúsági terében is érdekes programokkal várják a fia­talokat, s mint Popa Anna Mária fogalmazott, össze szeretnék kötni a kultúrát a sporttal, a fiatalok a rendezvényekről mehetnek mérkőzésekre (a részletes, folyamatosan frissülő program a Szent György Napok honlapján, közösségi oldalán olvasható).

Erdély András felhívta a figyelmet a romudvarban tartandó Borudvarra, ott ismét neves pincészetek képviselői lesznek jelen, de zenészekkel is lehet majd találkozni, továbbá az Erzsébet parkban, illetve a Székely Nemzeti Múzeum kertjében mesterségekkel ismerkedhetnek a gyermekek, de lesz civil sétány is.

Dancs Zsolt a fiatal sepsiszentgyörgyi zenészek számára életre hívott program, a Made in Sepsi Youth idei fellépőit ismertette, kiemelve: a kezdetektől az volt a céljuk, hogy a fia­talok saját dalaikat adhassák elő. E projektet a járványidőszak alaposan megnehezítette, de 2022-től folyamatosan felléphettek a helybeli zenekarok, és most is lehetőséget kap négy, fiatalokból álló együttes, hogy május 10-én, szombaton 17 és 19 óra között a főszínpadon koncertezhessen. Röviden be is mutatkozhattak a szentgyörgyi, más-más stílusú muzsikát játszó bandák képviselői: így Daria Bularca (NeonHaze), Boros Kincső Johanna (PKW), Kátai Boróka (DayByDay) és Bedő Botond (Metro Line) szólt zenéjükről. Dancs Zsolt azt is megjegyezte, e bandák rajongótábora növekvőben, dalaik a YouTube-csatornáikon is meghallgathatók.