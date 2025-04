Zajlik a telekkönyvosztás Dálnokban

Nagy papírhalmok tornyosulnak Marti István dálnoki elöljáró íróasztalán: a dokumentumok a földmérés eredményei, a földeket – erdőket, szántókat, legelőket és kaszálókat – egyaránt ingyen telekkönyveztették, ezzel 5300 hektárnyi föld vált törvényessé és úgymond teljesen tisztává.

„A folyamat 2022-ben kezdődött, 2024-ben fejeződött be az ingyenes telekkönyvezés, ami felméréssel is járt, ezt egy szakosodott cég végezte. Most értünk el abba a szakaszba, hogy a papírokat ki tudjuk osztani az embereknek, ezt meg is hirdettük. A dálnokiak jöttek is, de vannak máshonnan is, akiknek van itt érdekeltségük. Közel 5300 hektárnyi bel- és külterületről van szó, mindenről, ami a községet érinti” – magyarázta a polgármester. Azt megjegyezte: ami birtokba volt helyezve, de nem volt róla bizonylat, azt visszatelekkönyvezték a község tulajdonába. „Vannak kisebb-nagyobb hibák, ez abból adódott, hogy esetleg két telket összevontak, erre van példa a belterületek esetében is. Ezekre viszont igazolást adunk, az érintettek elmennek és kijavítják az ebből adódó félreértéseket. Aki időben jön, az meg tudja oldani ingyen, aki késik ezzel, annak pénzbe fog kerülni” – hívta fel a figyelmet.

A kültelkek azonosítása a meglévő bejegyzések alapján történt, a beltelkeket azonban újra is mérték. „Volt arra példa, hogy valakinek volt 14 ár területe papíron, viszont a valóságban 15 ár jelent meg. A felmérés eredménye került az új telekkönyvekbe. Ha korábban a dokumentumokban nem jelent meg építmény, az most szintén bekerül a telekkönyvbe, ez azt eredményezi, hogy a községben nagyjából tisztába kerültek a tulajdonviszonyok” – summázott Marti István.