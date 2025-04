Vissza kell építeni a bizalmat

Már csak tíz nap van az elnökválasztás első fordulójáig, amelynek az idén különös súlyt ad, hogy két szélsőséges jelölt kerülhet a második fordulóba, ami a lehető legrosszabb forgatókönyv, és nehéz helyzetbe hozhatja az országot, illetve a benne élőket. Azokat is, akik George Simiontól vagy Victor Pontától várják a rendszer megváltoztatását.

A kampány a húsvéti szabadnapok alatt szünetelt kissé, de előtte nem szűkölködött drámai fordulatokban, és a nehéztüzérség várhatóan csak ezután kerül elő, amikor már kevés idő marad a gondosan előkészített és kiszámított csapások elhárítására, visszavágásra, kiegyenlítésre. Ez nem csupán a jelöltek baja, hanem a tisztességes versenyben érdekelt választóké is. Azt pedig nem tudjuk, hogy ennek a feltételei adottak-e. Csak azt, hogy az érvénytelenített 2024-es elnökválasztás legnagyobb meglepetését okozó Călin Georgescu az utolsó két hétben a közösségi hálókon, főként a TikTokon jött fel az esélytelenek közül, s mint utólag kiderült, meglehetősen gyanús, de profi módon szervezett háttértámogatóknak köszönhetően. Azóta minden jelölt megjelenik minden online felületen, amelyek követése eleve rengeteg időt kíván, és ott vannak mögöttük a pártok, támogatók, önkéntesek, fizetett befolyásolók és hasznos idió­ták hadseregei is, akik mind-mind posztolnak, megosztanak, véleményeznek valamit, naponta több alkalommal. És figyelik, jelentgetik egymást az Állandó Választási Hatóságnál (AEP), a Központi Választási Irodánál (BEC) és más intézményeknél, amelyek százával tárgyalják a beadványokat és töröltetnek tartalmakat – ám mire a döntés megszületik, ezek már százezrekig jutottak el, hatásukat lenullázni már nem lehet.

A választáson fog kiderülni, hogy ezek mennyit számítanak valójában, de azt már látni, hogy a hatóságok beavatkozása csepp a tengerben, hiszen óriási mennyiségű adatot kellene figyelemmel követni. George Simionnak 1,5 millió követője van a Facebookon, 1,3 millió a TikTokon, és utóbbin 28 millió (!) tetszésnyilvánítást sepert be. A virtuális világban ő a legismertebb a most esélyesnek tekintett elnökjelöltek közül, a másik végen pedig a kormánykoalíció embere, Crin Antonescu áll, Facebook-oldalán 50 000, a TikTokon mintegy 17 000 követővel. Csak az utcasarki fatáblákra ragasztott színes plakátok méretei egyformák. De ki szavaz ezek alapján? A 2024-es és 2025-ös kampányok arra is figyelmeztetnek, hogy a meglévő választási szabályozás már nagyon elavult, nem nyújt megbízhatósági garanciákat. S bár a jelenlegi kormánykoalíciónak egyelőre sokkal nehezebb és sürgősebb feladatai vannak, a költségvetési hiány kordában tartása mellett a hatékonyság és átláthatóság növelése lehet a másik eszköze annak, hogy a román állami dőzsölést és tehetetlenséget megsokalló, meggyőző többségében EU- és NATO-párti lakosság bizalmát visszaszerezzék a „pro-európai” pártok.

Ez amúgy a saját érdekük is, de mindenképpen szükség van rá, mert az elnökválasztás után is élni kell, és az egészen biztos, hogy errefelé még sokáig nem fonják kolbászból a kerítést, akárki lesz a következő államfő.

Elnökválasztási megbeszélés az Állandó Választási Hatóságnál. Fotó: Facebook / Autoritatea Electorală Permanentă