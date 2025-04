Bartók Béla születésének 144. évfordulójára emlékezve a Mikrokozmosz – Bevezetés Bartók Béla világába című kiállítás célja, hogy itthon és külföldön egyaránt ráirányítsa a figyelmet Bartók szellemi örökségére, valamint arra, hogy életműve méltó helyet kapjon nemcsak a koncertpódiumokon, hanem a zeneoktatásban is. A kiállítás korabeli zenei hangfelvételekkel illusztrálva vezeti be az érdeklődőket Bartók életútjába, előadói, pedagógiai és kutatói munkásságába. Az anyag kilenc nyelven készült el, ezek közül az angol nyelvű verzió kerül bemutatásra. A tárlat összeállítója Vikárius László, a Bartók Archívum vezetője, szerkesztője Bába Ágota, a KKM Kulturális és Tudománydiplomáciai Államtitkárságának munkatársa, grafikai szerkesztője Deák Panka.

Könyvbemutató

KOVÁSZNÁN ma 17 órától a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében bemutatják Oberczián Géza budapesti szerző Téridő és Áramlás című könyvét. Beszélgetőtárs: Sántha Attila költő (Kézdivásárhely).

BUDAPESTEN a Reménység Szigete – Erdélyi Gyülekezet székhelyén (X. Kerület, Gyógyszergyári út 3. szám) ma 17 órától bemutatják Török Árpád sepsiszentgyörgyi földrajz–biológia szakos tanár Erdélyiek Budapesten című turisztikai kalauzát. A könyvbemutatóra a szerzőt elkíséri több székelyföldi barátja. Moderátor: Péter Sándor

Színház

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház a Vigadó Művelődési Központ nagytermében ma 19 órától Marc Camoletti: Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban című vígjátékát játssza Kolcsár József rendezésében. Jegyek a jegypénztárban kaphatók, érdeklődni a 0730 600 279-es tele­fonszámon lehet. Jegyár: 30 lej.

Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGY. A dohánygyár épületében ma 17 órától megnyílik a Pécsi Tudományegyetem Képzőművészeti Tanszék negyedéves sepsiszentgyörgyi festőművész- és szobrászművész-hallgatóinak Site-specific című kiállítása. Installációikkal és természetművészeti alkotásaikkal bemutatkoznak a kiállító hallgatók: András Anna Franciska, Ferenczi Zselyke, Finta Kincső, Kónya Albert Attila, Kövér György, Székely Tímea. Vezető tanár: Madaras Péter.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Borudvar Pajta termében 26-án, szombaton 11 órától Szabó Ottó és Biró János Elhallgatott történelmünk fába faragva, vászonra festve és papírra nyomtatva című kiállítását megnyitja Jánó Mihály művészettörténész.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Lajhár expressz (románul beszélő), 16.30-tól Moon, a panda (magyarul beszélő), 18 órától TWST – Things We Said Today (román–francia dokumentumfilm), 18.30-tól Véletlenül írtam egy könyvet (magyar játékfilm), 20.15-től Gyilkos randi (magyarul beszélő), 20.30-tól A könyvelő 2. (román feliratos); szombaton: 11 órától Lajhár expressz (magyarul beszélő), 11.15-től Moon, a panda (románul beszélő), 16.15-től Egy Minecraft-film (román feliratos), 16.30-tól Csongor és Tünde (magyar film), 18.15-től A könyvelő 2. (román feliratos), 18.30-tól Gyilkos randi (magyarul beszélő), 20.30-tól Bűnösök (román feliratos), 21 órától Until Dawn (magyarul beszélő); vasárnap: 11 órától Csongor és Tünde (magyar film), 11.15-től Lajhár expressz (románul beszélő) és 16.30-tól magyarul beszélő, 16.45-től Bambi – Egy élet az erdőben (románul beszélő), 18.15-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar vígjáték) és Egy Minecraft-film (román feliratos), 20.15-től Until Dawn (román feliratos), 20.30-tól Az Amatőr (magyarul beszélő).

Hitvilág

A DIAKÓNIA KERESZTYÉN ALAPÍTVÁNY Alzheimer kávézó programja ma 17 órától kezdődik a Szilvássy Carola Szeretetotthon nagytermében. Téma: Rövidfilmek az Alzheimer-kórról. Beszéljünk róla! Közreműködik: Roth Enikő szociális munkás, mentálhigiénés szakember.

ÉLET A LÉLEKBEN-NAGYTALÁLKOZÓ. Élet a Lélekben plébániai imacsoportok találkozója lesz 26-án, szombaton a csíkszeredai Erőss Zsolt Sportcsarnokban A remény zarándokai mottóval. A program: 9 órától Rózsafüzér; 9.35-től köszöntés és a csarnok megáldása; 9.50-től bevezető gondolatok és tanúságtétel; 10.20-tól az elő elmélkedés: „Reménységgel teli jövőt szánok nektek.” (Jer 29,11) – ft. Fülöp Sándor Szabolcs segédlelkész; 11 órától tanúságtételek és ima a közösségért; 12 órától imaszolgálat; 13 órától ebéd a sajátból; 14 órától programismertetés és Szentlélek-hívás; 14.15-től a második elmélkedés: „Testvérek, Krisztus véréért megvan tehát a reményünk, hogy beléphetünk a szentélybe.” (Zsid 10,19) – ft. Vass Nimród István plébános; 14.55-től Irgalmasság rózsafüzér; 15.10-től tanúságtételek és dicséret a Lélek erejében; 15.45-től szünet; 16 órától szentség­imádás; 17 órától hálaadó szentmise: „A remény nem csal meg.” (Róm 5,5) – Msgr. dr. Darvas – Kozma József címzetes esperes plébános; 18.30-tól búcsúzás.

Online előadás és jazzklub

A Sepsi TeleTár tudományos programsorozatának soron következő eseményére ma 18 órakor kerül sor a Míves Ház előadótermében. Az online előadás meghívott előadója Benyó Balázs, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszékének egyetemi tanára, aki Információtechnológia az orvoslásban címmel tart bemutatót. ♦ 20 órától a Sepsi Jazz & Blues Klub által szervezett audíció, műsoron Charles Mingus (nagybőgős) és Wes Montgomery (gitáros) koncertfelvételei az 1964–65-ös európai turnéról.

Röviden

ELŐADÁS GELENCÉN. Vántsa Judit könyvtáros a Gelencei Művelődési Házban ma 18 órától előadást tart Olvass a gyermekedért, a gyermekednek, a gyermekeddel! címmel.

KERÉKPÁROS PIKNIK. Szép idő esetén kerékpáros piknikre hívják a kicsiket-nagyokat vasárnap délután a sugási úton a Fish Garden rendezvénysátor és a motokrosszpálya utáni kirándulóhelyre. Lehet menni kerékpárral, rollerrel, de akár gyalog is ki lehet sétálni. Tűzrakás mindenkinek a saját felelősségére és csak az erre kijelölt helyeken. (Kósa Ferenc)

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Székelyszáldoboson és Olaszteleken, hétfőn Vargyason. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (0267 313 513) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Interaktív előadás a kamaszkorról

A Baróti Városi Művelődési Házban ma 17.30-tól interaktív előadásra kerül sor Segítség, Kamaszkór! címmel. A Com.Pass (Turul Iroda) Egyesület és a Baróti Gaál Mózes Általános Iskola közös szervezésében, a PNRAS (Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar) program támogatásával valósul meg a Szülők Iskolája programsorozat első nyilvános eseménye, melynek meghívott előadója Balatoni József, alias Jocó bácsi – népszerű történelemtanár, oktatási influenszer, tréner és író. Az eseményen központi szerepet kap a KAMASZKÓR – Hogyan értsünk szót a kamaszokkal? című könyv, amely az este során szó szerint „életre kel”. A részvétel díjmentes, de előzetes regisztráció szükséges a Turul Iroda Facebook-oldalán.