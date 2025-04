Bukarest, Csíkszereda és Galac után Sepsiszentgyörgy a negyedik romániai város, amely felnőtt férfi jégkorong-világbajnokságnak lesz házigazdája. Második értékcsoportú világbajnokságot Románia korábban három alkalommal rendezhetett: 1970-ben és 1972-ben Bukarest, 1979-ben pedig Galac adott otthont a tornának.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a házigazdái lehetünk ennek a tornának, amely 2025-ben Románia legnagyobb sporteseménye. Bízom benne, ez lesz az újrakezdés pillanata a romániai jégkorong számára, hogy a sportág visszakerüljön oda, ahová való. Minden bizonnyal élvezetes és látványos tornának lehetünk szemtanúi. A csoport rendkívül kiegyensúlyozott, nagyon szoros küzdelem várható mind a feljutás, mind a kiesés tekintetében. Az a célunk, hogy minél több gyermeket és fiatalt bevonzzunk, ugyanakkor a város, az ország is komoly nyilvánosságot kap” – mondta Nagy Attila, a Román Jégkorongszövetség elnöke.

A sepsiszentgyörgyi tornán szereplő csapatok közül Nagy-Britannia a legmagasabban rangsorolt, az IIHF-világranglistán a tizenhetedik. A szigetországi együttes tavaly az elitben szerepelt, ahol az utolsó előtti helyen végzett, így kiesett. A brit válogatott története során négy olimpián szerepelt, kétszer érmet is szerzett, 1924-ben bronzot, 1936-ban aranyat ünnepelhetett. Az alakulat 1930 óta 57 világbajnokságon vett részt, a legjobb eredménye 1936-ban az aranyérem.

Olaszország huszadik az IIHF-világranglistán, az azúrkék gárda a 2024-ben Bolzanóban rendezett tornán a dobogó harmadik fokára állhatott. Tavaly az olasz csapat két olyan ellenféllel is összecsapott, amelyekkel a Sepsi Arénában is találkozik: 6–1-re diadalmaskodott Románia és 4–3-ra Japán felett. Az olasz válogatott kilenc olimpián szerepelt, először 1936-ban, míg 1930 óta 66 világbajnokságon lépett jégre, a legjobb eredménye 1953-ban a negyedik helyezés volt.

Az IIHF-világranglistán huszonegyedik Lengyelország a második olyan együttes a csoportban, amely az elitből érkezett, miután 2024-ben az utolsó helyen zárt. A sasok történetük során 60 világbajnokságon léptek jégre, először 1930-ban, legjobb eredményük pedig 1931-ben és 1932-ben a negyedik helyezés volt. Ami az olimpiai részvételüket illeti, az ötkarikás játékokon három alkalommal szerepeltek, először 1926-ban.

Fotó: Máté Bence

Japán a huszonnegyedik az IIHF-világranglistán, 2024-ben ugyanabban az értékcsoportban szerepelt, mint Olaszország és Románia. Tavaly előbbitől szoros küzdelemben hosszabbítást követően (4–3), míg utóbbitól a rendes játék­időben (4–2) kapott ki. Az ázsiai gárda 1930 óta 47 világbajnokságon szerepelt, legjobb eredményük a 8. helyezés volt. A felkelő nap országának csapata nyolcszor az ötkarikás játékokon is jégre lépett, első alkalommal 1936-ban.

Ukrajna alacsonyabb értékcsoportból érkezett, 2024-ben mind az öt meccsét megnyerte a divízió 1/B-ben, így csoportelsőként végzett, jelenleg pedig huszonhetedik az IIHF-világranglistán. Az ukrán alakulat eddig mindössze egyszer, 2002-ben szerepelt az ötkarikás játékokon, ellenben a sárga-kék mezesek korábban 30 világbajnokságon is jégre léptek, először 1993-ban, a legjobb eredményük a kilencedik pozíció.

A házigazda Románia jelenleg huszonharmadik az IIHF-világranglistán. Dave MacQueen szövetségi kapitány csapata egy évvel ezelőtt két olyan ellenféllel is találkozott, amelyekkel ezúttal Sepsiszentgyörgyön is összecsap. A román válogatott eddig négyszer szerepelt az ötkarikás játékokon, először 1964-ben, emellett 55 világbajnokságon is jégre lépett, első alkalommal 1931-ben, a legjobb eredménye a hetedik helyezés.

A világbajnokság első két napjának programja: * április 27., vasárnap: Japán–Olaszország (12.30 óra), Ukrajna–Nagy-Britannia (16 óra), Románia–Lengyelország (19.30 óra) * április 28., hétfő: Olaszország–Ukrajna (12.30 óra), Lengyelország–Japán (16 óra), Nagy-Britannia–Románia (19.30 óra). A mérkőzéseket a TVR Sport és az Erdély TV élőben közvetíti.