Kihasználná a hazai pálya előnyét a megyeszékhelyi Sepsi-SIC, amely ma 18.30 és holnap 19 órától az alapszakasznyertes Târgoviște csapatát látja vendégül a Szabó Kati Sportcsarnokban a női kosárlabda Nemzeti Liga döntőjének harmadik és negyedik mérkőzésén. Az egyik fél három győzelméig tartó finálé döntetlenre áll, két hazai győzelem esetén a zöld-fehérek nyolcadik bajnoki címüket gyűjtenék be.

A múlt heti két Dâmbovița megyei mérkőzés után döntetlenre áll a női kosárlabda Nemzeti Liga idei döntője: a Târgoviște az első meccsen végig vezetve 72–58-ra győzte le a zöld-fehéreket, a második párharcon már fordult a kocka, és a magára találó Sepsi-SIC 65–51 arányban diadalmaskodott. A finálé nyitó viadalán lesérült csapatunk magyar játékosa, Gereben Lívia, így tovább rövidült a szentgyörgyiek amúgy is kurta kispadja. Minden nehézség ellenére bízunk abban, hogy lányaink át tudták menteni múlt pénteki remek formájukat az esti és a holnapi mérkőzésre, és szurkolóik támogatásával szombaton magasba emelhetik a bajnoki serleget. A soron következő lesz a 49. és az 50. egymás elleni összecsapása a két alakulatnak, Zoran Mikes tanítványai 36 győzelem mellett 12 vereséget könyvelhettek el a târgoviștéiekkel szemben.

„Meg szeretnénk nyerni mindkét itthoni mérkőzésünket, és ezért mindent megteszünk majd a pályán. Târgoviștén sikerült behúznunk egy győzelmet, ami nagyon fontos volt számunkra. A második mérkőzésen megmutattuk, hogy mennyire jól is tudunk játszani együtt, még annak ellenére is, hogy valaki kiesett a csapatból. Ez az együttes már annyi megpróbáltatáson ment keresztül ebben az idényben, hogy sajnos megszoktuk, viszont ez egyben össze is kovácsolt. Fel vagyunk készülve a soron következő két meccsre, és remélem, hogy telt ház előtt lépünk majd pályára, hiszen igen nagy szükségünk lesz a szurkolóinkra ezeken a találkozókon” – nyilatkozta Samoilă Zoltán, a Sepsi-SIC másodedzője.