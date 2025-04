Előző írásunk

Valamikor 2022 májusában robbant be Romániában a Kozel-örület, most azonban nem az Ursus Breweries által készített kecskés sör kerül nagyító alá, hanem egy olyan, amelyet Magyarországon gyártottak. Én egy sepsiszentgyörgyi boltban találtam a csehországi Pleňský Prazdroj a.s. licence alapján a Dreher Sörgyárak Zrt. által főzött és palackozott Kozel Premium Lagert, és abból spájzoltam be pár dobozzal. Nemrégiben teszteltem ezt a magyar–cseh aranysárga főzetet, de mielőtt belevágnánk a habosába, lássuk, mit kell tudni a Kozel sörről.