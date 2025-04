Hatósági felügyelet alatt marad Barti

A döntés ellen Barti Tihamér panaszt nyújtott be, de a bírói testület elutasította azt. Az RMDSZ politikusa a hatósági felügyelet ideje alatt nem töltheti be a megyei tanács alelnöki tisztségét és a politikai szervezet Gyergyó területi szervezetének elnöki tisztségét, de gyakorolhatja megyei önkormányzati képviselői mandátumát, és az RMDSZ gyergyószentmiklósi szervezetének elnöki teendőit is elláthatja. A kényszerintézkedés ideje alatt rendszeresen meg kell jelennie a rendőrségen, és hatósági engedély nélkül nem hagyhatja el Romániát. Barti Tihamér ellen párttisztség jogtalan előnyök megszerzésére való felhasználása, valamint nem a nyilvánosságnak szánt információk felhasználására való felbujtás gyanújával vizsgálódik a korrupcióellenes ügyészség.