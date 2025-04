Franciscus nélkül a világ

Ferenc pápa végső búcsúztatása egyszerre volt megrendítő, szívderítő, vigaszt nyújtó, reményt, hitet adó. És nem csupán a feltámadás, az örök élet keresztény hit szerinti bizonyossága okán, hanem azért is, mert minden e világi hatalmat felülmúló erővel világított rá olyan egyetemes, időtlen értékekre, amelyekről szekularizált, anyagias, lélektől és Istentől egyre távolabb kerülő életünkben, társadalmunkban, világunkban oly gyakran megfeledkezünk. A rászorulók, az elesettek, a szegények megsegítése, a menekültek befogadása, a pompa, a fényűzés helyett az egyszerűségre törekvés, az alázattal végzett szolgálat, a háborúval szemben a béke keresése – Ferenc pápa élete, szolgálata erről is szólt. Halála pedig egyrészt arra int, hogy minderről sem egyháznak, sem embernek nem szabad megfeledkeznie – ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy mindezek valójában e zűrzavaros, különféle válságokba sodródott társadalmunkban, mindannyiunk lelkében mégis jelen vannak. Nagy hatású egyházfő volt Ferenc pápa, nem véletlen, hogy végső búcsúztatására a világ minden sarkából összesereglettek a küldöttek. Élete és szolgálata példa arra, milyennek kellene lennie egy vezetőnek: elkötelezettnek, a jóban tántoríthatatlannak, de szerénynek, alázatosnak, közvetlennek, befogadónak. Csodával határos az is, ahogy az egész világ tiszteletét kivívta: hívők és ateisták, keresztények és zsidók, muszlimok, katolikusok és protestánsok egy­aránt nagyra becsülték és értékelték tevékenységét, méltatták a vallások közötti párbeszéd eszméjének megvalósításáért tett erőfeszítéseit.

A háborúk ellen szót emelő pápa béke iránti elkötelezettségének jegyében különös aktuálpolitikai események is zajlott Rómában: Donald Trump amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel folytatott tárgyalást, ezt követően a kijevi vezető feltétel nélküli tűzszünetre való nyitottságáról beszélt, ugyanakkor Moszkvából is érkezett egy hasonló hangvételű jelzés. Milyen jó is lenne, ha sikerülne legalább a harcok beszüntetéséről megegyezniük a harcoló feleknek – Ferenc pápa alighanem áldását adná rá, ha az emberéletek kioltása helyett a tárgyalóasztalnál próbálnák rendezni a konfliktust. Ugyanakkor a sokakat aggasztó vámháborúban is hozhat előrelépést az, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Bizottság vezetői bejelentették: egyeztetéseket kezdenek az ügyben.

Közelebb hozta az embereket Istenhez, de közelebb hozta az embereket egymáshoz is – mondták a temetésére összegyűltek közül többen, és bár a világ egyelőre szegényebbnek tűnik Franciscus nélkül, de talán az is igaz, hogy ugyanez a világ azért jobb lett az ő szolgálata által, mint volt előtte.

Fotó: Facebook / Orbán Viktor