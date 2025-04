A mostani idényben ez lesz a negyedik összecsapása a két székely együttesnek, legutóbb február 21-én találkoztak a Szabó Kati Sportcsarnokban, amikor egy izgalmas mérkőzésen a Sepsi-SIC 4–1 arányban maradt alul az FK Székelyudvarhellyel szemben. A zöld-fehérek március 27-én játszották utolsó bajnokijukat, hazai környezetben 8–3-ra kaptak ki a címvédő Galactól. A Hargita megyei gárda múlt héten Marosvásárhelyen játszott négyes döntőt a Román Kupában, ennek során előbb 10–3-ra verték a Mausoleul Mărăşeşti-et, majd a fináléban a házigazda VSK csapatát 6–2-re legyőzve gyűjtötték be második kupadiadalukat.

„A fiúk fel hogy kell vegyék a ritmust, hiszen egy hónapja nem játszottak tétmeccset, csak edzések voltak, amibe bele tud fásulni az ember. Mindenki kiéhezett a csatára, így jó mérkőzésre számítunk a Székelyudvarhely ellen. Ez a két csapat mindig parázs meccset vívott egymással, ez most sem lesz másként, és remélem, hogy jó eredménnyel térhetünk haza. Minket nem érdekel az a tény, hogy csak matematikai esélyünk van a harmadik hely megszerzésére, mi tiszteljük a játékot és az ellenfelet, így megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni az előttünk álló mérkőzésekből. Most is egy jó meccs és a győzelem reményében utazunk Udvarhelyre” – nyilatkozta érdeklődésünkre Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edző-játékosa.

A felsőházi rájátszás 6. fordulójának programja: ma FK Székelyudvarhely–Sepsi-SIC (19 óra, Digi Sport 4), szerdán Galaci United–Marosvásárhelyi VSK (16 óra). Az állás: 1. Galac 50 pont, 2. Udvarhely 47 pont, 3. Marosvásárhely 31 pont, 4. Sepsi-SIC 23 pont.