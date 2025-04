A magyar válogatott csapatkapitánya a Tottenham Hotspur elleni 5–1 arányú győzelem után úgy fogalmazott, még fel sem fogta, hogy négy fordulóval a pontvadászat zárása előtt biztossá vált csapata végső sikere. Szoboszlai a Steven Gerrard által is viselt 8-as mezben játszik a Mersey-parti együttesben, a klub legendás játékosának soha nem jött össze a bajnoki cím, viszont a magyar futballista szerint ez nem jelent semmit.

„Egy klublegendáról van szó, szerintem tett annyit az egyesületért, hogy legendaként emlékezzenek rá, még akkor is, ha nem sikerült behúznia az angol bajnokságot. De ő nyert olyat, amit én még nem, most ez a következő cél” – utalt a Bajnokok Ligájára a magyar játékos. A középpályás azt mondta, jól érezte magát a meccsen, bár rosszul kezdtek, hátrányba is kerültek, azonban a reakció szerinte „extra” volt részükről. A mérkőzésen Szoboszlai két gólpasszt is kiosztott.

„A vezetés megszerzése után hazai pályán már nagyon nehéz tőlünk elvenni a győzelmet. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy Premier League-bajnokok” – nyilatkozta, majd hozzátette, ugyan van egy kis hiányérzete, mert kihagyott egy helyzetet, ellenben elégedett a találkozó kimenetelével. Az volt a célja, hogy ne csak magát és a hozzá közel állókat tegye boldoggá és büszkévé. „Egész Magyarországnak küldöm ezt a sikert” – jelentette ki.