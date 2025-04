Rengeteg gyerek kertészkedne

Már első kikiáltásra sokakat vonzott a Sepsiszentgyörgyön meghirdetett Kiskertész program: a 15 napos határidőn belül 1560 gyermek jelentkezett be a városból és a környékbeli falvakról, ők április végéig megkapják a magokat és a gondozási útmutatókat.

Egyénileg 80, csoportosan pedig 1480 gyermek nevezett be, utóbbiak összesen 71 csoportot alkotva – közölte Zsigmond József városi tanácstag, a Sepsi Metropolisz Övezet (SMÖ) igazgatója, a Hargita megyében már sikeresnek bizonyult program háromszéki meghonosítója. Elmondása szerint nagycsoportostól nyolcadik osztályosig minden évfolyamból vannak jelentkezők – magyar és román diákok egyaránt –, területi szórásban pedig a metropoliszövezethez tartozó községek mindegyikéből. A Kiskertész program résztvevői nyolcféle vetőmagot kapnak (retek, saláta, cukkini, murok, spenót, cékla, zöldborsó, uborka), ezeket akár az óvoda vagy az iskola kertjében is elültethetik, de otthon, a rokonoknál vagy valamelyik szomszédnál is – a lényeg, hogy a kiskert a metropoliszövezetben legyen, azaz a Sepibükszád, Málnás, Mikóújfalu, Sepsikőröspatak, Árkos, Illyefalva, Kökös, Uzon, Réty, Maksa, Gidófalva, Bodok község által közrezárt területen. Egy megszorítás van: közterületen, például tömbházak közötti zöldövezeten nem lehet kertészkedni.

A magok mellé a kiskertészek ültetési és gondozási tájékoztató anyagokat, a Sapientia egyetem jóvoltából pedig oktatóvideókat is kapnak. A program célja a szabad levegőn való kellemes és hasznos időtöltés segítése, az egészséges életmód, a természettel való kapcsolat, a fenntarthatóság előmozdítása. A tavasztól őszig tartó kertészkedést dokumentálni kell, fényképes és írásos beszámolókat is várnak a gyermekektől, a kertjeiket pedig egy szakemberekből álló, szakmai tanácsadást is nyújtó vegyes bizottság bírálja el. A legjobbakat díjazni fogják, egy csoport 2500, 2000 és 1500 lejes, egyéni kiskertészek pedig 2000, 1500 és 1000 lejes jutalmakat fognak kapni, bár a legnagyobb örömet bizonyára a saját termésük betakarítása jelenti majd.