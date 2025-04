Április 22–25. között, a tavaszi szünidőben a Zöld Nap Egyesület partnerségben a kézdivásárhelyi városháza sportirodájával harmincegyedik alkalommal szervezett napközis tábort a céhes városban. A táborba húsz 6 és 11 év közötti helybéli, kézdiszentléleki, gelencei és négyfalusi iskolás gyermek kapcsolódott be, akik naponta különböző, tematikusan felépített tevékenységen vehettek részt.

Ráduly Attila egyesületi elnök arról tájékoztatott, hogy a négy nap kínálatában a számos szituációs gyakorlat mellett a szabadtéri mozgásos programok is megtalálhatóak voltak. Ugyanakkor a gyermekek izgalmasabbnál izgalmasabb csapatjátékokban, valamint gondolkodást fejlesztő stratégiai játékokban vehettek részt, de a számos kézműves-tevékenység, az origami, a bingo és a hagyományos reggeli torna a mostani programból sem hiányzott, de sok labdajáték, teremfoci, sakkozás, kosárlabdázás, tollasozás és malmozás is volt. A rendezvény meghívottja Oláh Attila kerékpáros paralimpikon volt, aki egy kérdésekkel teli motivációs előadást tartott.

A táborozók a város központjában levő Virágvarázs rendezvényét is meglátogatták, ezt követően Dósa Csaba, a kézdivásárhelyi turisztikai iroda vezetője a város udvartereit és fontosabb épületeit, kulturális helyszíneit mutatta be, George Fozocoș, a sportiroda munkatársa pedig naponta egy-egy sikeres focifoglalkozással emelte a bejárós tábor programjának színvonalát. A tábor tevékenységébe a helyi önkéntesek mellett az egyesület hat külföldi önkéntese is bekapcsolódott. A négy nap alatt igazi barátságok köttettek, új ismereteket szereztek a gyermekek, sok kalandos feladattal, élménnyel lettek gazdagabbak.