Miért annyira egészséges a japán konyha? /X/

Szezonális növényi élelmiszerek

Zöldségek, rizs- és gabonafélék: ezek adják a japán konyha alapját. Retek, édesburgonya, uborka, újhagyma ー hogy csak néhányat soroljunk fel a zöldségek közül. Persze mind akkor, amikor épp szezonja van. Ha nincs, akkor pedig erjesztik. A fermentálás szerencsére már nálunk is egyre népszerűbb, és rendkívül jó hatással van a bélflóra egészségére. A rizs, a búza, a hajdina szintén nagyon fontos komponens, a sushi, a donburi és különféle levesek, illetve sültek elengedhetetlen összetevői.

Ennek, illetve a kímélő főzési módszernek köszönhetően a japánok rengeteg vitamint, ásványi anyagot és rostot visznek be a szervezetükbe, így maradnak egészségesek hosszú éveken át.

Szójabab, a kulcsnövény

A japánoknál az egyik legfontosabb fehérjeforrás a szójabab, amit rengeteg módon lehet elkészíteni. Például ott a tofu, vagy léteznek erjesztett verziók, melyek magnéziumot, vasat és kalciumot is tartalmaznak. Nagy dózisban található bennük sokféle fitoösztrogén, melyek jótékony hatással vannak az egészségünkre. Rendszeres fogyasztásukkal csökkenthetők a szív- és érrendszeri megbetegeségek, enyhíthetők a menopauza tünetei, valamint a prosztata- és a mellrák elleni küzdelemben is fontos szerepük van.

A hal nélkülözhetetlen

Általában karácsony környékén szokott megjelenni a híradásokban egy statisztika, mely szerint nagyon kevés halat fogyasztanak a magyarok. Éves szinten 1 főre 6,5 kg hal jut, míg az uniós átlag 24 kg/fő. Ezzel szemben a japánoknál mindennapos a halfogyasztás, ami azért nagyon előnyös, mert így sok Omega-3 zsírsav jut a szervezetükbe, ami jót tesz az agynak, a szívnek és a látásnak is.

Egészséges főzési módszerek

Ezeknek az alapanyagoknak a jótékony hatásai drasztikusan lecsökkennének, ha a japánok nem figyelnének arra, hogy mit hogyan készítsenek el egészségesen. Ezért inkább gőzölnek, párolnak, forralnak vagy akár grilleznek is. A lényeg, hogy kevés zsiradékot használnak hozzá.

Ennek az ételkészítési módszernek hatékony segítői lehetnek az Axil mosogatótálcák, melyekkel nemcsak egészségesebb és egyszerűbb lesz a főzés, hanem sokkal rendszerezettebb is.