A háromszéki alakulat március 18-án hozta nyilvánosságra Dorinel Munteanu szerződtetését, aki másfél hónappal ezelőtt Valentin Suciu helyére érkezett, a szerződése pedig 2026. június 30-ig szólt, egy év hosszabbítási lehetőséggel. Sajtóértesülések szerint több hét alatt sem tanulta meg a labdarúgók nevét, ráadásul a rutinos játékosok kritizálták az edzésmódszereit, amelyeket gyengének és elavultnak tartanak. A szakember 2005 óta 361 találkozón tevékenykedett vezetőedzőként, ezalatt 135 győzelem, 112 döntetlen és 114 vereség a mérlege.

A tapasztalt vezetőedző kinevezésével a csapat célja a SuperLiga alsóházi rájátszásának megnyerése volt, azonban Dorinel Munteanu nem tudta felrázni a piros-fehér mezes futballistákat, sőt, a helyzet még rosszabbra fordult. A gárda öt mérkőzésen mindössze egy pontot gyűjtött, emellett négyszer vereséget szenvedett, így három fordulóval az idény vége előtt az osztályozót jelentő helyen találta magát.

A távozással kapcsolatban Diószegi László klubelnök is megnyilvánult közösségi oldalán: „Tisztelt szurkolók! Ez nem a brazil szappanopera, azonban újra történt egy változás klubunk életében. Nem könnyű döntést hozni, viszont mindig mondom nektek, semmi sem fontosabb, mint a klub. Vérzik a csapat és természetesen ti, a szurkolók velünk együtt szenvedtek a látottak miatt. Nem keresünk hibást, nem dobunk sárral senkit sem, hanem egy új időszak kell kezdődjön. Nem adjuk fel, dolgozunk ezerrel, hogy közösen újra jó vágányra tereljük a szerelvényt” – fogalmazott.

Magyar és román sajtóhírek szerint már meg is találták az új szakvezetőt: a hátralévő három találkozón László Csaba irányíthatja a székelyföldi együttest. A 61 éves székelyudvarhelyi szakvezető 2019 májusa és novembere között 18 meccsen már ült a Sepsi OSK kispadján. Korábban a Ferencváros, az MTK Budapest, a Dunaszerdahelyi DAC trénereként is tevékenykedett, emellett dolgozott a magyar válogatott másodedzőjeként, Lothar Matthäus munkáját segítve, illetve Belgiumban, Skóciában, Indiában, Litvániában és Ugandában is munkálkodott.