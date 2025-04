Szombaton és vasárnap Onești-en rendezték meg az U18-as korosztályban a sportiskolás cselgáncsozók országos bajnokságának elődöntőit, amelyeken a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK csapata hét dzsudokával vett részt. Remekre sikeredett a háromszékiek Bákó megyei vendégszereplése, sportolóink közül hatan ott lehetnek a jövő hónapi döntőn, amelynek szintén Onești ad otthont.

A céhes városi együttesből remek teljesítményének köszönhetően Tamás Gábor Krisztián (60 kg), Pál Norbert (66 kg), valamint Kovács Máté (81 kg) nem talált legyőzőre súlycsoportjában és az első helyről jutott tovább. Szintén a döntőig menetelt Crăciun Dániel (55 kg) és Simon Tege (60 kg), ám vereséget szenvedtek és a második pozícióban fejezték be a viadalt, de kiváló produkciójuknak köszönhetően ők is ott lehetnek a fináléban. A 66 kilogrammos súlycsoportban érdekelt Zoller Botond is szerepelhet a legjobbak között, hiszen harmadik lett a hét végi kiszállásán. Vida Máté (66 kg) sérülés miatt nem tudta végigküzdeni a népes mezőnyt felvonultató erőpróbát, így nem vehet részt a május végén esedékes sportiskolás döntőn. (t)