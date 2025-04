Vasárnap Olaszország győzelmével rajtolt a divízió 1/A jégkorong-világbajnokság a Sepsi Arénában. A nyitómérkőzésen az olasz válogatott végig uralt találkozón 4–1-re diadalmaskodott Japán felett. A játéknap második meccsén Ukrajna és Nagy-Britannia csapott össze, előbbi pedig meglepetésre hatalmas csatára késztette a papíron esélyesebbnek tartott szigetországi együttest, amely végül büntetőlövések után örülhetett a két pontnak (4–3).

A házigazda Románia telt ház előtt lépett jégre Lengyelország ellen. A vendégek a 7. percben szereztek vezetést, majd az előnyüket a második harmad közepén növelték. Dave MacQueen legénysége nem adta fel a küzdelmet, ennek köszönhetően a 35. percben szépített, Ferencz-Csibi Róbert előkészítése után Roberto Gliga továbbított a hálóba. Az utolsó felvonásban a romániai csapat hajtott az egyenlítésért, ellenben a lengyel alakulat a hajrában magasabb fokozatba kapcsolt, és eldöntötte az összecsapást (4–1).

Meglepetéssel indult a divízió 1/A jégkorong-világbajnokság második napja: Ukrajna kétszer is vezetést szerzett, azonban Olaszország mindkétszer válaszolt, így hosszabbításra mentette a találkozót. Végül büntetőlövések döntöttek, az idegek harcát pedig az ukrán csapat bírta jobban, így győzelmet ünnepelhetett (3–2). A második találkozón Lengyelország már az első harmadban kétgólos előnyre tett szert. Fölényét a folytatásban is megőrizte, aztán a nagyot küzdő japán együttes hat másodperccel a mérkőzés vége előtt szépített (2–1).

Fotó: Máté Bence

Hétfőn is telt ház előtt lépett jégre a romániai válogatott, amely mindössze 31 másodperc után hátrányba került, miután Josh Waller eredményes volt. A bekapott találat nem törte meg a házigazdákat, akik a 10. percben egyenlítettek, ekkor Rokaly Szilárd előkészítése után Gajdó Balázs továbbított a hálóba. Ezt követően Dave MacQueen legénysége méltó ellenfele volt a szigetországi alakulatnak, több helyzetet kialakított, viszont a befejezésekbe hiba csúszott, így következhetett a hosszabbítás. A ráadásban Nagy-Britannia 36 másodperc elteltével Cade Neilson révén eldöntötte az összecsapást (2–1), ellenben Románia bravúros ponttal gazdagodott.

„Az első mérkőzés után félig viccből, félig komolyan azt mondtam, hogy jobb 4–1-re kikapni a torna első összecsapásán, mint egy 7–1 arányú vereséggel kezdeni, ahogy tavaly Bolzanóban történt. Lengyelország ellen hullámzó teljesítményt nyújtottunk, voltak jobb pillanataink, viszont sok hullámvölgyünk akadt. A második találkozó után azt mondhatom, büszke vagyok a fiúkra. Odaadással léptek jégre, egy látványos meccset játszottunk, amelyet akár meg is nyerhettünk volna. A soron következő összecsapásokon is koncentrálnunk kell. Már a világbajnokság kezdete előtt is mondtam, amíg a játékosok küzdenek, addig hiszem, hogy az eredmények is jönnek majd, és segítenek abban, hogy teljesítsük a célunkat” – fogalmazott Dave MacQueen.

Fotó: Bocz Csaba

Eredmények, divízió 1/A világbajnokság: * első nap: Japán–Olaszország 1–4 (gólszerzők: Hanzawa Chikara 38., illetve Tommy Pur­deller 3., 28., Alexander Ierullo 8., Daniel Tedesco 37.), Ukrajna–Nagy-Britannia 3–4 – büntetőlövések után (gsz.: Viktor Zakharov 26., Danil Trakht 33., Denys Borodai 50., illetve Josh Waller 12., Brett Perlini 22., Ben O’Con­nor 53.), Románia–Lengyelország 1–4 (gsz.: Roberto Gliga 35., illetve Alan Lyszczarczyk 7., Damian Tyczyns­ki 28., Patryk Krezolek 55., 58.) * második nap: Olaszország–Ukrajna 2–3 – büntetőlövések után (gólszerzők: Andri Denyskin 15., Viktor Zakharov 39., illetve Gregory di Tomaso 33., Luca Zanatta 45.), Lengyelország–Japán 2–1 (gsz.: Olaf Bizacki 7., Patryk Krezolek 20., illetve Yuto Osawa 60.), Nagy-Britannia–Románia 2–1 (gsz.: Josh Waller 1., Cade Neilson 61., illetve Gajdó Balázs 10.).

A torna állása: 1. Lengyelország 6 pont, 2. Nagy-Britannia 4 pont, 3. Olaszország 4 pont, 4. Ukrajna 3 pont, 5. Románia 1 pont, 6. Japán 0 pont.

A további program: * ma: Nagy-Britannia–Japán (12.30 óra), Lengyelország–Olaszország (16 óra), Ukrajna–Románia (19.30 óra) * csütörtök: Olaszország–Nagy-Britannia (12.30 óra), Lengyelország–Ukrajna (16 óra), Románia–Japán (19.30 óra) * szombat: Japán–Ukrajna (12.30 óra), Olaszország–Románia (16 óra), Nagy-Britannia–Lengyelország (19.30 óra).