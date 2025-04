Ki nyer és ki veszít

Két esélyesnek tartott jelölt ugyanis meggondolta magát, és – előzetes bejelentkezése ellenére – mégsem vett részt azon a találkozón, amelyet azért szerveztek, hogy a választók jobban megismerjék az ország legmagasabb tisztségére pályázókat. Victor Ponta sunyi és George Simion színpadias visszalépése azonban nem csupán őket minősíti – azt is jelzi, hogy a valódi kampány nagyja már nem a hagyományos csatornákon zajlik, hanem egy másik térben, ahol Călin Georgescu is feljött, akinek szavazóiért elsősorban ők ketten küzdenek. Elég sikeresen: Simion az elnökválasztás első fordulójának biztos befutója, és a másik akár Ponta is lehet. Amennyit ugyanis árthatott nekik a távolmaradásuk, annyit talán használt is, hiszen a hétfői összemérkőzéstől meg nem futamodott három Európa-párti jelölt, Crin Antonescu, Nicușor Dan és Elena Lasconi valódi ellenfél híján egymást ekézte inkább. Lehet (kár)örvendeni egy-egy jól irányzott odamondásuknak, lehet latolgatni, hogy ki volt a legügyesebb, de a legfontosabb eredménye az első vitának az, hogy a bizonytalanok igen népes táborának – a közvélemény-kutató intézetek szerint a választók 17–41 százalékáról van szó – meggyőzésére nemigen volt alkalmas. Talán mert lényeges kérdésekben mind a hárman egyetértettek: egyikük sem akar sem adóemelést, sem háborút, sem elszakadást a Nyugattól – elképzeléseik abban különböznek, hogy ki miként kívánja elérni e célokat. S bár egyikük sem tűnik kiemelkedő képességű vezetőnek, jobb lenne, ha közülük kellene választani a második fordulóban – de az sem zárható ki, hogy két szélsőséges vitéz neve szerepel majd a május 18-ai szavazólapon.

Mindenesetre rossz jel, hogy hétfőn két olyan esemény is történt a parlamentben, amely a kormánykoalíció gyengeségét jelzi: a szenátus a májusi választások utánra halasztotta a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatárát a rendeshez közelítő, Crin Antonescu által kezdeményezett törvénytervezet megvitatását, és nem akadályozta meg a Simona Bucura-Oprescu szociáldemokrata munkaügyi minisztert elmarasztaló egyszerű (jogi következményekkel amúgy nem járó) indítvány elfogadását. Vannak, akik ebben az Antonescut amúgy is ímmel-ámmal támogató PSD kétkulacsos játékát látják, egy nyitva hagyott kiskaput Georgescu követői számára, ha ők nyernék meg az elnökválasztást.

A PSD tehát mindenképp nyerő helyzetben lehet, nélküle egyik oldalon sincs kormánytöbbség. Veszíteni azonban nem csupán a PNL és az RMDSZ fog Simion vagy Ponta megválasztásával, hanem az egész ország. Akárki akárhogy szerepel még a tévében.

Az első elnökjelölti tévévita résztvevői: Elena Lasconi, Nicușor Dan és Crin Antonescu. Képernyőfelvétel: Facebook / Victor Ponta