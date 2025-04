A szükséges infrastruktúra – buszmegállók, végállomások, depó – és a járműpark korszerűsítése – új elektromos buszok beszerzése – terén is jól halad Sepsiszentgyörgy, a közszállítás korszerűsítését illetően azonban maradt még teendő. A város különböző pontjain zajló beruházások lezárását idénre ígérik, addig a közszállítási szolgáltatásokat sem lehet bővíteni, így például az új járatok beindítása is csak akkor történhet meg, amikor már a teljes rendszer működőképes – tájékoztattak lapunk megkeresésére a városháza illetékesei.

Ami a járműpark megújítását illeti, a Regionális Operatív Programban elnyert támogatásból vásárolt 12 elektromos busz már egy ideje üzemel, de ezeket továbbra is három töltőállomásról kell élelmezni, a többinek az üzembe helyezése még zajlik – mondta el érdeklődésünkre Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Az elöljáró szerint összesen 12 töltőt szereltek fel a közszállítási vállalat, a Multi-Trans szépmezői telepén, további három gyorstöltőt a Gólya utcai végállomáson. Sepsiszentgyörgy Árkossal közösen pályázott újabb 12 autóbusz beszerzésére, ezek a metropoliszövezetet szolgálnák ki, a támogatást elnyerték, a közbeszerzési eljárást azonban meg kellett ismételni. Múlt héten zárult az ajánlattétel határideje, vannak jelentkezők, az elbírálás várhatóan egy-másfél hónapot vesz fel, amennyiben óvás nem lesz, nyertest is tudnak hirdetni, innentől lehet várni a járműveket.

Szintén a járműpark bővítését célozza a Központi Fejlesztési Régióhoz benyújtott másik pályázat, amely további harminc elektromos autóbusz beszerzését célozza. A járművek a Sepsi metropoliszövezetet is kiszolgálják majd, a megyeszékhely önkormányzata az övezethez társult községekkel közösen nyújtotta be a pályázatot. A támogatást elnyerték, hamarosan a finanszírozási szerződést is aláírják, majd következhet a buszok megvásárlásáról szóló közbeszerzés.

Célegyenesben az építkezés

Az infrastruktúra tekintetében a két végállomáson már a vége felé tart az építkezés. A Gólya utcában bürokratikus fennakadás volt a transzformátorállomás kapcsán, de ez megoldódott, és megtörtént a bekötés is. A Kis utca és a Păiuș David út sarkán kialakított másik végállomás kilencven százalékban elkészült, viszont itt egy újabb beruházásra is szükség van. Az eredeti elképzelés szerint ez a végállomás lett volna az, amely a település-, illetve megyeközi járatokat fogadja (például a Brassóból érkezőket), átszállással a Multi-Trans városi járataira. Ezt viszont csak akkor lehet megoldani, ha jegyirodát, várótermet, mellékhelyiségeket is kialakítanak, ezért a város belefoglalta az idei költségvetésbe egy konténerépület beszerzését, ahol meg lehet valósítani a fenti szolgáltatásokat, enélkül ugyanis nem lehetne használni a végállomást.

Új buszmegálló. Albert Levente felvétele

Tóth-Birtan Csaba szerint ez átmeneti állapot lesz, ugyanis a város megvásárolta az egykori buszpályaudvart a vasút­állomás szomszédságában, és miután azt korszerűsítik, a település- és megyeközi magánvállalkozások által működtetett járatok oda érkeznek majd. Amíg ez megvalósul, addig a Păiuș David úti végállomáson kell biztosítani ezt a lehetőséget. Szintén az infrastrukturális beruházásokhoz tartozik a közszállítási vállalat szépmezői telephelye. Amint azt Tittesz Zoltán, a Multi-Trans vezetője is megerősítette, az építkezés itt a végénél tart, az utolsó simításokat végzik az épületen, ám itt még hátra van a közművekre, illetve a villanyhálózatra való csatlakoztatás.

Ami a város területén található buszmegállókat illeti, azok esetében ott, ahol egy kisebb kijelzővel ellátott oszlop jelzi csak a megállót, a kivitelező befejezte a munkálatokat, a nagyobbak (ülőhellyel, képernyőkkel ellátottak) a helyükre kerültek még tavaly, pár helyen azonban még hátravan az elektromos hálózatra való csatlakoztatás, néhol a jegyautomatákat kell még felszerelni.

Még várni kell a rendszer beindítására

Tóth-Birtan Csaba szerint egyelőre nehéz megmondani, hogy a teljes rendszer mikor lesz üzemképes, hiszen az építkezésen túl még hátravan a buszok követését biztosító, illetve az utasok tájékoztatását szolgáló szoftverek beszerzése, emellett a járműveket is fel kell szerelni az automatákból vásárolt jegyek érvényesítését végző eszközökkel.

Tittesz Zoltán ugyanakkor rámutatott, járatbővítésekről csak azt követően lehet szó, hogy a jelenleg még építés alatt álló infrastruktúra elkészül, a járműpark is kibővül, illetve a szükséges műszaki hátteret (forgalomirányítási, követési és jegyrendszer) is megteremtik.