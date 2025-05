A szentgyörgyi lányok elizgulták a döntő ötödik meccsének rajtját, így a 7. percben már 14 pontos hátrányban voltak (19–5). Főleg büntetőből pontoztunk, ám időnként egy-egy duplát is elsüllyesztettünk, aztán a 10. percben megtörtük a közel öt negyede tartó triplacsendet. Akkor Mérész volt eredményes távolról, és 25–14-nél ért véget a nyitószakasz. A másodikat Mikes hárompontosa vezette fel, amire McIntosh válaszolt (28–20), majd egyre kiélezettebbé vált a küzdelem. A 12. percben megérkezett a mérkőzésbe Johnson is, és 13 pontjának is köszönhetően kiegyenlítettünk 35–35-re. A nagyszünetet jelző dudaszó előtt mindkét oldalon volt még ziccer, de újabb kosár már nem esett, így döntetlen állásnál vonultak öltözőbe a csapatok.

A térfélcsere után egy ideig felváltva vezettek az alakulatok, és a pontgyárossá előrelépett Cătinean irányításával a jól védekező zöld-fehérek egypontos előnnyel zárták a harmadik játékrészt (46–47). Az utolsó tíz perc elejét a házigazdák kapták el jobban, de a mieink nem engedték, hogy ellépjenek, és Johnson kosarával egyenlítettünk 51-re. Innen átvettük a mérkőzés irányítását és tisztes távolságon belül tartottuk a Târgoviștét. A véghajrában kipontozódott Armanu, de ez sem zavarta meg lányainkat, akik higgadtan váltották kosárra minden lehetőségüket, végül 69–64-re győztek, ezzel pedig megszerezték nyolcadik bajnoki címüket.

A találkozó legeredményesebbjét a Dâmbovița megyeiek adták, hiszen McIntosh 20 ponttal zárt, tőlünk Mérész (11 pont, 11 lepattanó) és Johnson (18 pont, 10 lepattanó) is dupla duplával vette ki részét az együttes hatalmas győzelméből.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, döntő – 5. mérkőzés: Târgoviște–Sepsi-SIC 64–69 (25–14, 10–21, 11–12, 18–22).

Târgoviște. Közel 300 néző, köztük egy maréknyi szentgyörgyi szurkoló. Vezette: Marius Ciulin, Alexandru Olaru, Amalia Marchiș. Târgoviște: Charles 7, Chivu 11/9, McIntosh 20/12, Wilson 6, Manea 6–Nan, Orbán 4, Rupnik 8/6, Nițescu, Voica-Nagy 2, Păușan, Rizea. Edző: Cătălin Tănase. Sepsi-SIC: Armanu 6/6, Cătinean 15/3, Robinson 16/3, Mérész 11/3, Johnson 18–Mikes 3/3, Belegante, Nemes, Toma, Gereben. Edző: Zoran Mikes. Kipontozódott: Armanu (39.)