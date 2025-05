A székelyföldi gárda a napokban vezetőedzőt cserélt, a másfél hónap után közös megegyezést követően távozó Dorinel Munteanu helyére László Csaba érkezett. A székelyudvarhelyi szakember 2019 májusa és novembere között már 18 mérkőzésen irányította a háromszéki alakulatot, amely akkor a vezetésével négyszer győzött, tízszer döntetlent játszott és négyszer kikapott. Az új tréner kiemelte, azért tért vissza, mert rossz helyzetben van a csapat, a klub­elnökkel egyeztetve pedig úgy érezte, a bajban a barátok össze kell hogy fogjanak, és megpróbálják menteni a menthetőt, mivel azt akarják, hogy a Sepsi OSK a következő idényt is az élvonalban kezdje.

„Az elmúlt években is figyelemmel kísértem a román bajnokságot, ezáltal több játékost ismerek. Jelenleg a legnagyobb ellenség az idő, ellenben ha megnyerjük a soron következő mérkőzést, visszatér az önbizalom. A problémákról órákat lehetne beszélni, viszont csak az visz előre, ha megoldást keresünk. A Jászvásár szervezett alakulat, még hazai pályán is ellentámadásokra rendezkedik be, ezért nehéz megbontani a védelmüket, labdaszerzés után gyors kontrákat vezetnek. Az ilyen ellenfelekkel nehéz játszani, főleg idegenben. Az a legfontosabb, hogy ne kapjunk gólt, és ne adjuk fel a küzdelmet, együtt elérhetjük a kitűzött célt” – mondta László Csaba.

A rájátszás 7. fordulójának programja: * playoff: Universitatea Craiova–FC Rapid (péntek, 20.30 óra), Kolozsvári CFR–Kolozsvári Universitatea (szombat, 21 óra), FCSB–Bukaresti Dinamo (hétfő, 20.30 óra) * playout: Jászvásári Poli–Sepsi OSK (péntek, 17.30 óra), FC Botoșani–Unirea Slobozia (szombat, 13.45 óra), FC Farul Constanța–Gloria Buzău (szombat, 18.15 óra), Galaci Oțelul–FC Hermannstadt (vasárnap, 20.45 óra), Aradi UTA–FC Petrolul Ploiești (hétfő, 17.30 óra). (miska)