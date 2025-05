Nagyszámú érdeklődő jelenlétében pénteken délután tartották meg a szabadtéri lovas elő­adás főpróbáját a Nyujtód és Ozsdola közötti mezei út mellett, a Háromszéki Lovas Napok szokásos helyszínén, az Ugron-farmon. Az ősbemutatóra másnap, a 14. Csíkszentdomokosi Lovas Napon került sor, ahol évek óta visszajáró fellépők az egyesület tagjai. Mindkét helyszínen a közönség vastapssal jutalmazta a különleges előadást.

A hat jelenetből álló, negyvenperces produkcióban kilenc ló és huszonkét személy szerepelt. A szereplők jó része a kaszkadőrcsapat tagja, de olyanok is fellépési lehetőséget kaptak, akik lovagolni járnak az egyesülethez, illetve pár lelkes szülő is szerepel a lovas színdarabban. A produkció megálmodója, producere, zenei rendezője, jelmeztervezője és -készítője Ugron-Fejér Orsolya, a Csodaszarvas alakítója pedig Ugron Attila volt. Lovas színdarabot az alkotók már a koronavírus ideje alatt tervezgettek, de objektív okok miatt csak most kerülhetett sor a Csodaszarvas-legenda bemutatására, melyet egyéves előkészület, rengeteg próba előzött meg.

Az előadás során a nézők a lovas kaszkadőrség, a díjlovaglás, a tánc és a lovas birkózás elemeivel ismerkedhettek meg. A darab dísz­leteihez egy nagy méretű jurta is tartozik. A főpróba végén az egyesület meglepetésként egy rövid hintós lovastorna-bemutatóval is kedveskedett a nézőknek. Az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület a Csodaszarvas legendáját még öt-hat helyen szeretné bemutatni. A hagyományos Háromszéki Lovas Napokra idén augusztus 2-án és 3-án kerül sor Nyujtódon.