Tüzet oltottak, elsősegélyt nyújtottak

Mirela Timaru szóvivő közölte, két alkalommal tűzhöz riasztották kollégáit, de vonultak ki közúti balesethez is, a SMURD-rohammentőkön szolgálatot teljesítő csapatok pedig betegeket szállítottak: a 112-es egységes hívószámon befutott jelzések nyomán összesen 36 személyt részesítettek elsősegélyben. A tűzoltókat május másodikán riasztották Uzonból, ahol vélhetően nyílt láng használata következtében kigyulladt egy istálló. A hivatalos tájékoztató szerint előbb a száraz növényzet gyulladt meg, a lángok pedig átterjedtek előbb egy fából készült kerítésre, majd az istálló egyik falára illetve a tetőre is. A tűz összesen mintegy 800 négyzetméteres felületen károsította az építményt. A hivatásos csapatokat az oltásban a helyi önkéntes tűzoltó alakulat is segítette, tíz önkéntessel és két járművel vettek részt a lángok megfékezésében. (dvk)