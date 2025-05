Szabó Balázs rendkívüli műsora Sepsiszentgyörgyön

Szabó Balázs igazán sokoldalú művész: énekes, dalszerző, bábszínész, mesemondó, írt és rendezett darabokat, de néha utcaszínházi előadásokban is feltűnik, méghozzá nem ritkán gólyalábakon. 2009-ben alapította meg saját együttesét, a Szabó Balázs Bandáját, amely Magyarország egyik legkülönlegesebb zenei formációja: a magyar népzenéből táplálkozó, sanzonos világú, popos, rockos, funkos elemekkel és kamarazenei ízesítéssel tarkított zenéjükkel teljesen egyedi, határbontó és műfajépítő megszólalást értek el. Néhány hónappal ezelőtt jelent meg új stúdióalbumuk, Keringés címmel.

Sepsiszentgyörgyre Szabó Balázs önálló esttel érkezik, repertoárjában elsősorban saját szerzemények szerepelnek, de egy-egy vers­megzenésítés is helyet kap. Az évek során szentelt egy-egy nagylemezt Pilinszky János és Radnóti Miklós verseiből szőtt daloknak, a zenekara legutóbbi albumán egy Tóth Krisztina- és egy Grecsó Krisztián-vers is helyet kapott, de zenésített meg verseket korábban Ady Endrétől, Juhász Gyulától, az erdélyi Szemlér Ferenctől és Faludy Györgytől, utóbbi szerzővel közös zenés-irodalmi esteket is tartottak.

Legsikeresebb és legismertebb dalai között szerepelnek a Hétköznapi és a Zaj című dalok, valamint egy megzenésített Radnóti-vers, a Bájoló. Ezen az estén a közönség úgy hallhatja és ismerheti meg a Szabó Balázs-dalokat, ahogyan azok születtek: egy csöndes szoba bensőséges, meghitt miliőjében, egy szál gitáron.

Szabó Balázs különleges jótékonysági önálló estjének időpontja május 7-én 19 óra, helyszíne a sepsiszentgyörgyi unitárius templom. Belépés 30, 50 vagy 100 lejes adományjegy megvásárlásával a helyszínen, amellyel az előadó a kovásznai unitárius templomépítést támogatja.

A Kovásznai Unitárius Leányegyházközség az 1800-as években néhány lelkes, kezdeményező ember álmából indult el, és a lelkesedés, a kitartás a gyülekezet jelenlegi tagjaiban is rendkívüli, példaértékű. Évtizedek múltak, és a gyülekezetnek nem sikerült templomot építeni, ám a szándék mindvégig megvolt. Többszöri próbálkozás, több terv is megszületett, de a kivitelezés nem valósult meg. 2025-ben a gyülekezet Kovászán egy megfelelő ingatlant talált. A templommá átépített hely nemcsak istentiszteleti alkalmakra, nemcsak gyülekezeti tevékenységekre, de gyermektáborok helyszíneként is használható. A kovásznai leányegyházközség szándéka az ingatlan megvásárlása, ehhez kérjük minden jóakaratú ember segítségét és támogatását, hogy lehessen a közösségnek egy olyan otthona, ahol nemcsak a hitéletét, de a közösségszervezés és közösségépítés áldásait is megtapasztalhatja. Hálásak vagyunk, hogy egy ilyen neves művész, mint Szabó Balázs, mellénk állt és támogatja e nemes ügyet! Várunk mindenkit nagy szeretettel!

Nagy Norbert

sepsiszentgyörgyi unitárius segédlelkész