A lakosság összetételéből, több tekintetben is hátrányos helyzetéből adódó, a szülők körében elterjedt külföldi munkavállalásra való tekintettel a gyermekek óvodai, iskolai gyakori hiányzásait elővetítő nagyborosnyói Bartha Károly Általános Iskola igazgatóját kérdeztük, hogyan haladnak a magyar oktatási támogatás kérelmezésével. Nagy Ilona Kamélia intézményvezető lapunknak elmondta, annyira megszokták a tanítóik, osztályfőnökeik, hogy figyelniük kell a diákjaik családjainak szociális hátterére az ösztöndíjak igénylése okán is, hogy majdnem mindig napirenden vannak a családok helyzetével, tudják, ha egy szülőnek segíteni kell a hivatalos eljárások terén – ebbe beletartozik a magyar állami oktatási támogatás igénylése is –, akkor megoldják, hogy ne maradjanak ki a jogosultságokból. Amúgy az igénylés menetét a szülők többsége már ismeri, azoknál van gond, akik több hónapig, fél évig külföldön dolgoztak, és a gyermekük ez idő alatt hiányzott az itthoni óvodából, iskolából, ők nem kaphatják meg a magyar állami oktatási támogatást – mondta a községi iskolaközpont vezetője. Akik itthon laknak, igyekeznek, hogy gyermekeik hiányzásai ne haladják meg a támogatottsági felső határt, ezért a több mint háromszázötven nagyborosnyói gyermek – községi szinten – rendszeresen jár óvodába, iskolába – hangsúlyozta a helyi iskolaigazgató.

A támogatással kapcsolatos további információk olvashatóak a mipont.hu honlapon, illetve az ott megadott címeken.