Az Állandó Választási Hatóság (AEP) által közzétett összesítés szerint megyénkben 178 824 szavazásra jogosult állampolgár él, közülük 68 963 voksolt (60 298 a lakhelye szerinti szavazókörben, 7373 pótlistán, 1292 pedig mozgóurnát kért) május 4-én, ami 38,58 százalékos részvételt jelent.

Az érvényes szavazatok 61,87 százalékát Crin Antonescu kapta, ami országszinten a második legjobb eredménye (Hargita megye után, ahol 74,62 százalékot kapott); három másik, jelentős számban magyarok által is lakott megyében is ő lett az első forduló első helyezettje, ám jóval kisebb mértékben: Szatmáron 38,09, Biharban 37,76, Maros megyében pedig 35,14 százalékkal. Megyénken belül a legjobban Felső-Háromszéken szerepelt: a sort Torja vezeti, ahol a választók 85,93 százaléka pecsételt Antonescu nevére, de 80 százalék fölött aratott Kézdiszentléleken, Kézdiszentkereszten, Esztelneken, Kézdialmáson, Lemhényen, Csernátonban, Barátoson, Mikóújfalun, Bodokon, Gidófalván, Kőröspatakon és Vargyason is, összesen 13 községben. 70 százalék fölötti szavazataránnyal győzött Antonescu két városban, Baróton és Kézdivásárhelyen, illetve 14 községben: Bardocon, Baconban, Nagyajtán, Málnáson, Bükszádon, Árkoson, Rétyen, Maksán, Dálnokon, Borosnyón, Kommandón, Gelencén, Ozsdolán és Szentkatolnán. 60 százalék fölött nyert Sepsiszentgyörgyön – a 63,58 százalékos eredmény 12 160 szavazatot jelent,

Antonescu mögött Nicușor Dan következik a megyeszékhelyen 15,01 százalékkal, azaz 2870 vokssal, és George Simion 9,98 százalékkal, 1909 szavazattal, majd Victor Ponta (7,65 százalék, 1464 voks), végül pedig Elena Lasconi (1,8 százalék, 345 voks) – és négy községben: Illyefalván, Uzonban, Zabolán és Bereckben. 50 százalék fölötti eredményt ért el Kovászna városában és Kökös községben, a legalacsonyabb arányban, 45,73 százalékkal pedig Zágonban nyert, ahol a második és harmadik helyezett George Simion és Victor Ponta együttes eredménye (35,43, illetve 8,95 százalék) megközelíti az Antonescuét. Megyeszinten a koalíció jelöltje 41 683 szavazatot kapott.

Nyolc háromszéki közigazgatási egységben George Simion lett az első helyezett. A legjobb eredményt Előpatakon érte el (62,14 százalék), ezenkívül Hidvégen, Zágonbárkányban és Szitabodzán kapott 50 százaléknál többet a leadott voksokból, Bölönben, Dobollón, Nagypatakon és Bodzafordulón pedig 40 százalék fölötti arányokkal nyert. Ez megyeszinten összesen 10 885 szavazatot jelent, és 16,16 százalékos sikert.

A többi jelölt közül Nicuşor Dan 7238 szavazattal 10,74 százalékot ért el Háromszéken, Victor Ponta 4747 szavazattal 7,05 százalékot, Elena Lasconi 1270 szavazattal 1,88 százalékot. Az eleve esélytelennek tekintett jelöltek nem okoztak meglepetést: Cristian Terheş 363 szavazatot kapott (0,54%), Sebastian Popescu 309-et (0,46%), Lavinia Şandru 294-et (0,44%), Daniel Funeriu 254-et (0,38%), John-Ion Banu Muscel 184-et (0,27%), Silviu Predoiu pedig 149-et (0,22%).

Az eredményeket hivatalosan még nem értékelték ki, Tamás Sándor azonban köszönetet mondott a magyar szavazóknak. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: „Fontos üzenetet küldtünk: összetartó, megbízható közösséget alkotunk. Amit közösen vállalunk, azt együtt teljesítjük. Köszönjük, Háromszék!”

Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád már aggodalmát is megfogalmazta. Véleménye szerint „ijesztő és elgondolkodtató, hogy a szélsőséges és magyarellenes George Simion nagy fölénnyel megnyerte az államelnök-választás első fordulóját. Nem vigasztal, hogy erre mi felhívtuk a figyelmet. A következő két hétben minden követ meg kell mozgatnunk, hogy ne Simion legyen Románia elnöke!” – olvasható közösségi oldalán. A Maszol hírportálnak adott nyilatkozatában megerősítette Tamás Sándor üzenetét, ugyanakkor azt is elmondta: „Ha a román emberek józan esze nem kerekedik felül, akkor félő, hogy George Simion lesz Románia elnöke”, mert teljesen egyértelmű, hogy nagy elégedetlenség van elsősorban a két nagy román párttal, a PSD-vel és a PNL-vel szemben, hiszen tavaly katasztrofálisan kormányoztak. „Tény, hogy sok a probléma: Románia gazdasági helyzete rossz, látjuk a problémákat egész Európában, és a vámháború okozta a gazdasági visszaeséssel is szembe kell nézni. Ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy nem egy szélsőséges államelnök tud megoldásokat találni ezekre. Bízom az emberek józan eszében, hogy belátják: nem Simion tud megoldást hozni a problémákra” – fogalmazott Antal Árpád. Hozzátette: „Ami a magyar közösséget illeti, pontosan látjuk, hogy Simion utál bennünket. Ő úgy tört be a politikába, hogy betört az úzvölgyi temetőbe és meggyalázta őseink sírját. Az is teljesen egyértelmű, hogy ha megnyerné a választás második fordulóját, akkor politikai és gazdasági válság következik. Nem akarom ezt elfogadni, ezért most a legfontosabb feladatunk, hogy megakadályozzuk, hogy George Simion legyen Románia elnöke.”

Rendben zajlott az elnökválasztás

Rendben zajlott le az államfőválasztás vasárnapi, első fordulója Háromszéken. A Kovászna megyei rendőrség tegnapi közleménye szerint 650 belügyminisztériumi alkalmazott teljesített szolgálatot: rendőrök, csendőrök és más egységek munkatársai. Mindössze három kisebb potenciális szabálysértésről kaptak bejelentést, miszerint szavazóhelyiség 500 méteres tiltott körzetén belül folyt italmérés egy lokálban, illetve a választás napján folytatott volna valaki kampánytevékenységet. (sz.)