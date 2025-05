Csodában bízva

Az nagyjából borítékolható volt, hogy Antonescu bukása durván felszínre hozza a két román alakulat, a Szociáldemokrata Párt, valamint a Nemzeti Liberális Párt közötti és egyáltalán a nehezen és kényszerből összegrundolt, összetartott koalíción belüli törésvonalakat, ellentéteket, és akár kenyértörésre is sor kerül. Ez utóbbi feltételezés igen gyorsan beigazolódott tegnap, miután egyre szaporodtak a hangok mind a PSD, mind a PNL háza táján, melyek a koalícióból való kilépést emlegették. Végül a szociáldemokraták késő délutáni ülésükön egyöntetűen jóvá is hagyták a Marcel Ciolacu elnök által javasolt lépést, azaz a távozást. Nem mellékesen arra is rábólintottak, hogy Ciolacu lemondjon a kormányfői tisztségről, amit a miniszterelnök már előre meglengetett a koalíciós partnerekkel való tegnapi egyeztetésen. A liberálisok a maguk részéről is megtartották egyeztető ülésüket, ahol ugyan nem döntöttek a koalíció felrúgásáról, ám arról igen, hogy kit javasolnak megbízott kormányfőnek a leköszönő Ciolacu helyett. Azaz a PNL tulajdonképpen tudomásul vette a szövetség szétesését.

A PSD–PNL–RMDSZ kormánykoalíciónak ezzel egyértelműen vége, ami nem is annyira meglepetés. Az elmúlt hetekben, hónapokban nyíltan beszéltek róla a kormánypárti vezetők, hogy amennyiben nem Crin Antonescu jut a második fordulóba és nem ő nyeri meg az államfőválasztást, búcsút intenek a szövetségnek és a közös kormányzásnak. Az államfőválasztás első fordulójának eredményeit ismerve ugyanakkor ez aggasztó is, hiszen ez akár annak is kedvezhet, hogy a szélsőségesek jelöltje, George Simion legyen Románia következő elnöke. Az első forduló második helyezettjét, Nicușor Dan bukaresti főpolgármestert Simion ugyanis húsz százalékkal előzi meg, az AUR pártvezérének legyőzése csak komoly küzdelem árán képzelhető el. Ráadásul a PSD – ellentétben a liberálisokkal és az RMDSZ-szel – úgy döntött, hogy egyik jelöltet sem támogatják nyíltan. A PSD tegnapi lépéseivel még jobban elmélyítette az amúgy is létező politikai válságot, egy igen nehéz időszakban ügyvivő kormány kezébe adva az országot, ez tovább nehezítheti a hagyományos pártok dolgát, ami a május 18-i voksoláson is visszaüthet.

Természetesen a választások az urnáknál dőlnek majd el, az utolsó szó a szavazópolgároké. Csak remélhető a csoda: az, hogy végül felülkerekedik a józan ész. Ám ez magától semmiképp sem fog megtörténni: nagyon nehéz és intenzív két hét következik, a romániai társadalom lappangó rétegeit, a voksolástól eddig távol maradó szavazókat, a bizonytalanokat kell e sorsdöntő pillanatokban valahogy meggyőzni arról, hogy Románia számára egy járható út létezik: minden eddigi esetleges fenntartás ellenére szavazatokkal csak és kizárólag Nicușor Dan támogatható, a másik út járhatatlan. Az ugyanis a sötétségbe, a bizonytalanságba és a tömény nacionalizmus irányába vezet, vissza a diktatúrába. A matematikus Nicușor Dan minden kombinatorikai képességére, támogatóinak erejére és kitartására szükség lesz ahhoz, hogy a szavazatszámok az ő javára módosuljanak. Bonyolult, de nem lehetetlen feladat.

Fotó: Facebook / Nicușor Dan