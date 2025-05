Pirosban a tőzsde

Ovidiu-Lucian Isac, az Estinvest vezérigazgatója szerint, ami most a piacon történik, az a befektetők aggodalmainak következménye. Minden bizonnyal a második forduló után válnak bizonyossá a folyamatok, amikor kiderül, milyen irányba halad a gazdaság, az ország, mi fog történni, ezért a befektetők óvatosak. Antonio Oroian, a Goldring brókere a maga részéről azt mondta, hogy a választási eredményre most negatív reakciót látnak, „különösen a szélsőjobboldali jelölt által elért meglehetősen magas eredmény fényében”. * A bukaresti értéktőzsde (BVB) a hétfői kereskedést minden indexet tekintve csökkenéssel nyitotta, a részvényindexek 1,38% és 2,11% közötti mértékben csökkentek. Esett minden tőzsdeindex a keddi kereskedési napon is, a fő BET index, amely a 20 leglikvidebb vállalatot követi, 0,42%-kal, míg a BET-Plus index, amely a BVB 43 leglikvidebb részvényét összesíti, 0,45%-kal esett tegnap reggel.