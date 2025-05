Az amerikai dollárhoz képest is gyengült a lej, ennek árfolyama 6,14 banival (1,40 százalékkal) 4,4517 lejre nőtt az előző napi 4,3903 lejes értékhez képest. A svájci frank árfolyama 6,54 banival (1,23 százalékkal) 5,3932 lejre nőtt az előző napi 5,3278 lejes értékhez viszonyítva. Az arany grammonkénti ára a hétfői 466,0411 lejről 483,5504 lejre emelkedett tegnap

A román hírportálok hivatalos értesülései szerint a Román Nemzeti Bank (BNR) csak hétfőn 2 milliárd eurót költött arra, hogy stabilan tartsa a lej árfolyamát George Simionnak az elnökválasztás első fordulójában aratott győzelme után.

A G4Media portálnak Dan Suciu, a BNR szóvivője megerősítette a lej árfolyamára nehezedő nyomást, amely az első forduló után tovább erősödött, szerinte az utóbbi időben fontos változás történt a devizapiacon. A beáramlások csökkentek, a kiáramlások pedig jelentősen megnőttek, következésképpen ahhoz, hogy ezeket a mozgásokat mérsékelni lehessen, likviditást kell vonzani a piacról, és a kamatlábaknak emelkedniük kell – jelezte a szóvivő.

A nyomás a nemzeti valutára már hétfő reggel elkezdődött, és délutánra fokozódott, mivel a befektetők megpróbáltak megszabadulni a lejtartalékaiktól, és eurót vásárolni, hogy megvédjék betéteiket – erősítették meg más források is több román médiumnak. Az idézett források arra is válasszal szolgáltak, hogy a lej összeomlása mit eredményezhet: a lakosság vásárlóerejének csökkenése, az áruk és szolgáltatások árának növekedése, az euróalapú hitelek kamatainak emelkedése. Több szakértő ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy hasonló helyzet állt elő közvetlenül a múlt novemberi államfőválasztás első fordulója után, amelyet Călin Georgescu nyert meg, de 2022-ben az ukrajnai háború kitörése is hasonlóan hatott a valutaárfolyamra.

Ami a mostani helyzetet illeti, a befektetők és az egyszerű polgárok elkezdték eladni a lejt és eurót vásárolni, mert féltek George Simion esetleges győzelmének gazdasági következményeitől. A helyzetet ugyanakkor tovább súlyosbítja, hogy Romániában jelenleg ügyvivő kormány van. Nicușor Dan független államfőjelölt tegnapi esti sajtóértekezletén ugyanakkor úgy értékelte, nincs ok pénzügyi pánikra, a jegybanknak kellő tartalékai vannak, hogy a lejt érő csapásokat kivédje, illetve az ország gazdasága is elég erős és versenyképes.