Predoiu az ügyvivő kormányfő

Cătălin Predoiu a hivatalának átvételekor kijelentette, hogy az ügyvivő kormány az alkotmányban és a törvényekben megszabott keretek között folyatja tevékenységét. A politikus szerint a kormányzás folytonossága és koherenciája fontos a közügyek és a gazdaság zavartalan működése, illetve a civil társadalom és valamennyi román állampolgár érdekei szempontjából is. „Ez az ideiglenes mandátum a román állampolgárok számára fontos választási kontextusban zajlik” – fogalmazott. Az ügyvivő miniszterelnök arról biztosította a közvéleményt, hogy a kormányzati intézmények pártatlanul, átláthatóan és jogszerűen fogják ellátni feladataikat és hatásköreiket, és gondoskodni fognak arról, hogy a román állampolgárok szabadon és biztonságban gyakorolhassák szavazati jogukat, ahogyan az elnökválasztás első fordulójában is történt. Predoiu korábban már betöltötte a megbízott kormányfői tisztséget, illetve több kormányban volt a belügyi tárca birtokosa.

Mint ismert, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöki tisztségét is betöltő Marcel Ciolacu a kormánykoalíció közös államfőjelöltjének választási kudarca miatt jelentette be lemondását, miután kiderült, hogy Crin Antonescu volt PNL-elnök a megismételt elnökválasztás vasárnapi első fordulójában a harmadik helyen végzett, és így nem került be a május 18-án megrendezendő második fordulóba. A Szociáldemokrata Párt országos politikai tanácsa hétfő délutáni ülésén a kormánykoalícióból való kilépésről döntött, és Marcel Ciolacu bejelentette, hogy lemond a miniszterelnöki tisztségről. Ilie Bolojan ügyvivő államfő tudomásul vette Marcel Ciolacu kormányfő lemondását, melyet még hétfő este nyújtott be a miniszterelnök. A miniszterelnök lemondásával az egész kormány megbízatása megszűnt, az alkotmány értelmében a kabinet csak korlátozott jogkörökkel látja el feladatát, amíg a parlament bizalmat szavaz egy új kormánynak. Az ügyvivő kormány nem adhat ki – a parlament által utólag megerősítendő – azonnali hatályú sürgősségi rendeleteket, nem terjeszthet a parlament elé törvénytervezeteket. Az alkotmány szerint három hónapig állhat ideiglenes államfő, illetve 45 napig ügyvivő kormány az ország élén.

Predoiu kinevezésére George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke reagált, aki szerint Ilie Bolojan a legönkényeskedőbb minisztert nevezte ki ügyvivő kormányfőnek. Simion úgy vélte, az ügyvivő államfő gúnyt űzött a románok akaratából azzal, hogy azt a politikust nevezte ki miniszterelnöknek, aki belügyminiszterként részt vett a december 6-i államcsínyben.