A költségvetés módosításáról számolt be a városvezető – kisebb, fejlesztésre és működtetésre szánt összegeket mozgattak meg –, majd azt közölte, hogy az ülés előtt nem sokkal kapták a hírt: minisztériumi forrásból jelentős összeghez jut a kórház. Az ötmillió lej hatalmas pénz a kórház számára – jelentette ki. Tavaly 1,3 millió lej értékű digitális röntgengépnek örvendtek, most annak a pénznek bő háromszorosából fejleszthetnek. Az orvosok megírtak a tevékenységük javítását szolgáló bő, többtucatnyi felszerelést tartalmazó listát, így hamarosan a közbeszerzés is elindulhat. A város önrésze 579 ezer lej, kétszázezer lejt már a múlt tanácskozáson megszavaztak, így még közel négyszázezer lejt kellene biztosítaniuk. Azzal most még nem rendelkeznek, de mivel csak az év vége felé kell fizetni, biztosan meglesz – mondotta a polgármester.