Felújítás alatt áll a kézdialmási kultúrotthon

A munkálatot egy, az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében készült pályázatból végezteti a település önkormányzata, és jövő év derekáig be is kell fejezni – tudtuk meg Molnár István polgármestertől, akinek a sepsiszentgyörgyi vállalkozó azt ígérte, hogy megpróbálják még idén lezárni a felújítást. „Lassan ment az árverés, bár a finanszírozási szerződést még 2023 februárjában megkötöttük, de csak most kezdődött el a munka. A beruházás értéke 2,25 millió lej, ebből egymilliót Kézdialmásnak kell előteremtenie. Úgy mondanám, hogy a kultúrház inkább állagmegőrzésen esik át: tetőcsere történik, külső-belső szigetelés lesz, és úgymond zöldítjük is az épületet. Konyha készül, új mosdók lesznek – külön mozgássérültek számára is –, kicserélik a nyílászárókat. Az épület energetikai korszerűsítéséhez hozzájárul egy teljes napelemrendszer, kiegészítve egy meleg vizet előállító felszereléssel is. Az épület előtt két elektromos­autó-töltő is helyet fog kapni” – részletezte Molnár István polgármester.

Az épület belső festését azonban óvják, mivel a különleges díszítést egy svájci vállalkozó végezte, és ez egyediséget kölcsönöz a kultúrotthonnak. Nem nyúlnak a parkettához sem, csak felcsiszolják, mivel jó állapotban van. Emellett meghagynak néhány fatüzelésű csempét is biztos, ami biztos alapon, bár az épület új fűtésrendszerrel is el lesz látva.