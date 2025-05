Előző írásunk

Nincs, akitől megkérdezni az almás gombóc receptjét... Na, ez így nem igaz. Van, aki elmondhatná a családban, mert többen próbálkoztak vele, de nem lenne ugyanaz. Almás gombócnak hívtuk, pedig nem is gombóc volt, hanem valami egészen különleges, jénai tálban készült valami, amit csak ő tudott azokkal az ízekkel elénk varázsolni. Amikor már „komolyodó” háziasszonyként nekiveselkedtem nemegyszer én is, minden alkalommal felhívtam, és lépésről lépésre elmagyarázta. Persze, ha jól is sikerült, soha meg sem közelítette azt az igazit, az övét.