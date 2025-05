Ifi bázis a dohánygyárban

Három év alatt jól kitalált külön egységévé vált a városnapoknak a dohánygyárban berendezett Ifjúsági Bázis, amely a korábbi években ide-oda költöző Ifjúsági udvar programjait vitte és bővítette tovább. A hétvégén is gazdag műsorral várják a betérőket, korhatár nélkül.

A Mikes Rádió diákcsapata. Fotó: Facebook / The Base

Napközben különböző előadások, műhelyfoglalkozások, közönségtalálkozók és beszélgetések követik egymást, de mozogni is lehet, 13 és 19 óra között többféle labdajáték űzhető, lesz elektronikus hangszersimogatás is a Mikes Rádió szervezésében. A meghívott előadók többnyire egyetemi tanárok vagy szakértők, a témaválasztással pedig főként a fiatalokat foglalkoztató kérdéseket járják körül: beszélnek a függőségről, a Z nemzedékről (az 1995–2009 között születetteket nevezik így), az internet csapdáiról, az önismeretről, a pályaválasztásról (a kultúrában dolgozó fiatalokról külön is) és a párkapcsolatokról, de nyilván a városban nemrég lezajlott jégkorong-világbajnokság sem marad ki.

Az irodalom iránt érdeklődőknek a Kavarkád, Bakancs és Hablaty iskolaújságok szerveznek Slam-poetry találkozót, a zenerajongók az Intim Torna Illegál együttes tagjaival és az Andia művésznevű énekesnővel ismerkedhetnek meg a főszínpadi fellépők közül. Mindezek mellett változatos műhelyfoglalkozásokon vehetnek részt: betekinthetnek a mikroszkopikus élőlények, illetve a faméréstan egyedi világába, kóstolót kaphatnak erdők-mezők kincseinek felhasználásából, megtanulhatják, hogy melyik krumplit jobb főzni és melyiket sütni, készíthetnek maguknak vászontáskát és kiégethető gyurmaékszereket, természetes kozmetikumokat, megcsillogtathatják tudásukat egy kvízjátékban, és a felsorolás nem teljes, hagyunk még felfedeznivalót az érdeklődőknek. Esténként természetesen mulat a fiatalság, koncertek és bulik követik egymást, a környéken lakókra való tekintettel pénteken és szombaton 19 órakor kezdődik az első, és 22 órakor az utolsó, vasárnap 16 órakor az első és 21 órakor az utolsó. (demeter)