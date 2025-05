* Az unitárius templomban 12 órától Rácz Norbert Zsolt: Egészségünkre! * Az Olt utca 4A szám alatt 16 órától A nagy elSzámolás. * A Tamási Áron Színház nagytermében 17 órától Mirabela Dauer és Raoul Május virágai című popkoncertje. Jegyár: 80/40 lej. * A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében 18 órától Vers és zene – Sinha Róbert (gitár) és Lackfi Dorottya (ének) – Jelenlét. A belépés ingyenes. * Az unitárius templomban 18 órától Márk Attila Ablakok című fotókiállítása. Házigazda: Péterfi Ágnes unitárius lelkész. A kiállítást megnyitja: Huszár Szilamér, a bukaresti Petőfi Művelődési Társaság székelyföldi fotóművészet nagykövete * Az Andrei Mureșanu Színházban 19 órától az Andrei Mureșanu Színház Lina című előadása. Rendező: Adina Lazăr. Jegyár: 80/40.

Állandó programok május 9–11. között: 10–20 óráig kézművesvásár a Kós Károly utcában; termelői vásár a Kós Károly utca 4. szám alatt, a Mikes Kelemen Elméleti Líceummal szemben; Civil sétány a Bodok Szálló előtt, a Kossuth Lajos utcában; 10–18 óráig az Erzsébet parkban Gyermekváros – családi és gyermekprogramok (pénteken a programok 12 órától kezdődnek); 11–18 óráig a a Székely Nemzeti Múzeum kertjében Gyermekváros – családi és gyermekprogramok (pénteken a programok 12 órától kezdődnek); 11–23 óráig az egykori Cigarettagyár udvarán The Base – Az Ifjúság Bázisa: előadások, koncertek, sport- és szabad­idős tevékenységek; a főtéren, korzó Street Food corner; 12–22 óráig a Székely Nemzeti Múzeum romkertjében (Kós Károly utca 4. szám) Borudvar; 12–17 óráig a kézműves- és termelői vásárban utcazene; 12-18 óráig Mese és valóság – kiállítás a Babaházban (Olt utca 8. szám). Nyitvatartás: pénteken 12–18 óráig, szombat–vasárnap 10.30–18 óráig; 13–19 óráig csocsó, teqball, pingpong, tollas, elektronikus hangszersimogató (Mikes Rádió), MAke the TunE! (Mikes Rádió) az Ifjúsági Bázison.

A pénteki program lapunk 12. oldalán található.

Honlap: szentgyorgynapok.ro

Zene

KOVÁSZNA. Lackfi Dorottya (ének) és Sinha Róbert (gitár) Jelenlét című koncertjére kerül sor ma 12 órától a Kovásznai Művelődési Központ színpadán. A két művész műsorán gitárkísérettel énekelt versek és dalok szerepelnek a világzene és az igényes könnyűzene határáról. A belépés ingyenes, a koncertet 9–12 osztályos diákoknak és felnőtteknek is ajánlják. Szervezett csoportok jelentkezését a 0762 674 516-os telefonszámon várják.

TÁRKÁNY MŰVEK. A sepsiszentgyörgyi Szimplában ma 20 órától Tárkány Művek – a magyar zenei hagyomány új hulláma. A Junior Prima díjas formáció tagjai: Tárkány-Kovács Bálint (cimbalomművész és dalszerző), Fekete Bori és Viszkeleti Júlia (ének), Rónai Zsolt (gitár), Fekete Márton és Molnár Péter (brácsa és bőgő). Jegyek az ambilet.ro oldalon.

KOKOJZA A Kokojza kávézó teraszán (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 5. szám) május 9-én, pénteken 19 órától Fatime Songoro-koncert.

JAZZKÍVÁNSÁGMŰSOR. A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy szervezésében május 20-án, kedden 19 órától kerül sor a Sárik Péter Trió & Szőke Nikoletta: Jazzkívánságműsor című lemezbemutató koncertjére a Háromszék Táncstúdióban. Az esemény különlegessége, hogy az erdélyi közönség most először hallhatja élőben a tavaly megjelent legújabb Jazzkívánságműsor-album anyagát. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, érdeklődni a 0737 151 102-es telefonon lehet. A koncert sztárvendége Szőke Nikoletta, Magyarország egyik vezető jazz-énekesnője, aki elnyerte a Junior Prima Díjat, valamint 2005-ben megnyerte a rangos Montreux-i Nemzetközi Jazz-Énekversenyt, ahol a közönségdíjat is elhozta. A koncerten a megújult felállásban színpadra lépő Sárik Péter Trió hallható: Szőke Nikoletta (ének), Sárik Péter (zongora), Péter Tamás (basszusgitár), Gálfi Attila (dob).

Tánc

TÁNCHÁZ. A Szent György-napi táncház május 9-én, pénteken 21 órától kezdődik a Tamási Áron Színház előcsarnokában. Muzsikál a Heveder Banda és a Folker együttes. Belépő: 20 lej.

PERKŐ NÉPTÁNCEGYÜTTES. A Vigadó Művelődési Központ nagytermében adja elő május 12-én, hétfőn 19 órától Perkőtől Küküllőig című műsorát a Perkő Néptáncegyüttes. Horváth Tas és Lukács Réka műsorát a Perkő Néptáncegyüttes tánckara újította fel, zene: Danhauser Pál és barátai, fény- és látványtechnika: Jakabos Ervin. Jegyek válthatók a Vigadó Művelődési Központ jegypénztárában ma 10–16 óráig, pénteken 10–14 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Jegyár 25 lej. Információk a 0730 600 279-es telefonszámon.

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Objektív okok miatt elmarad a Háromszék Táncszínház május 12-re, Barótra tervezett Tükör című előadása. A megvásárolt jegyek visszaválthatóak a Városi Művelődési Ház jegypénztárában.

Kiállítás

KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS. A Szent József-plébánia hittantermében a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör Élő népművészet napjainkban című népművészeti kiállítása május 11-ig naponta 11–17 óráig látogatható.

FOTÓ KIÁLLÍTÁS. Steigerwald Tibor fotóival és Kisgyörgy Benjamin szövegeivel, Keresztjeink árnyékban, fényben címmel nyílik kiállítás május 11-én, vasárnap 12 órakor a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban.

Könybemutató

Gyulafehérvár. Május 12-én, hétfőn 18 órakor mutatják be a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének legutóbbi két kötetét Gyulafehérváron a Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum kápolnájában. A Vértelen vértanúk – Kárpátországi szobrok, emlékművek, emlékhelyek című könyv tavaly decemberben jelent meg Illyefalván, a Kárpátországi szolgálat egy évvel korábban ugyanott. Jelen lesz: Galbács Pál, a kötetek ötletgazdája, Bedő Zoltán felelős kiadó, Sarány István és Szekeres Attila szerkesztők, Basa Emese és Préda Barna társszerzők, Gudor Kund Botond interjúalany. Az est házigazdája Kovács Gergely érsek, maga is interjúalany.

Hitvilág

SZÜLŐK ISKOLÁJA. Május 9-én, pénteken 19 órától kerül sor a szülők iskolája következő alkalmára a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia Márton Áron-termében. Meghívott előadó Berecki Zsuzsa Ildikó iskolai tanácsadó, gyógypedagógus. Az este témája: Szabályokkal vagy szabályok nélkül. Várnak minden érdeklődőt.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Lajhár expressz (románul beszélő), 16.30-tól Csongor és Tünde (magyar animációs film), 18 órától Egy Minecraft film (román feliratos), 18.15-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20 órától Az Amatőr (magyarul beszélő), 20.15-től A könyvelő 2. (román feliratos).

Barangoló városismereti vetélkedő Sepsiszentgyörgyön

A 26. alkalommal meghirdetett Barangoló városismereti vetélkedő idén is segít játszva felfedezni Sepsiszentgyörgy múltját és érdekességeit. A négy diákból és egy felnőtt tagból álló csapatoknak városbeli helyszíneket kell felkeresniük, illetve elméleti kérdésekre is válaszolniuk a pontok összegyűjtéséhez. Idén Gödri Ferenc polgármester, a város közvilágítása, Bem József tábornok sepsiszentgyörgyi látogatása, a Székely Nemzeti Múzeum története, a színházi társulatok, az 1658-as török-tatár büntetőhadjárat, a város templomai, népi megfigyelések, Nagyheti kalauz, a hónapok régi magyar megnevezéseivel kapcsolatos kérdések is szerepelnek a feladatlapon. A versenyzőknek fel kell keresniük a Jókai Mór- és Málik József-emléktáblákat, az Erdészeti Igazgatóság kopjafáit, a Művész mozit, a Háromszék napilap szerkesztőségét és fényképet kell készíteniük egy újságíróval.

A megoldáshoz bármilyen forrást (könyv, internet, felnőtt tudása) használni lehet. A 0–6. és 7–12. osztályosoknak szóló feladatlapok a Pál Utcai Fiúk Egyesület Facebook-oldaláról elérhetőek, de igényelni lehet a nemeselod@yahoo.de címről is. A kitöltött feladatlapot és a képeket egy zárt borítékba kell helyezni. A borítékot a Bod Péter Megyei Könyvtár előterében található Barangoló feliratú dobozba kell helyezni. A leadási határidő: május 30. A verseny legfőbb célja iskoláskorban megismertetni a gyerekekkel szülővárosukat, kiegészíteni az iskolai ismereteket helytörténeti információkkal, hogy felfedezzék Sepsiszentgyörgy rejtett értékeit is. További információk a szervezőknél: Nemes Emil tanító (0754 882 395); Nemes Előd (0746 134 950).

Útlezárás

Sepsiszentgyörgyön ma 9 órától lezárják a forgalmat a következő utcákban: az 1918. december 1. utcát a Csíki utcától a Kőrösi Csoma Sándor utcáig (egészen a Csíki utcáig járható marad); a Gróf Mikó Imre utca egy részét a Szabadság utca és a Gödri Ferenc utca között; a Szabadság utcát a Gróf Mikó Imre utca és a Kórház utca között (a Kórház utca – Kriza János utca mindkét irányban járható marad); a Kós Károly utcát a Kriza János utcától az Andrei Șaguna utcáig; a Táncsics Mihály utcát a Kós Károly utca és a Hársfa sétány közötti szakaszon; a Gyár utcát a Bánki Donát és Kós Károly utcák közötti részen; a Bánki Donát utcát a Textilesek sétány és Gyár utca közötti részen; valamint a Kónya Ádám Művelődési Ház környékét: a Kossuth Lajos utcát a Főtér és a Martinovics Ignác utca között, Kőrösi Csoma Sándor elejét szintén a Martinovics utcáig, a Váradi József utca alsó szakaszát a Gábor Áron utcáig (Gábor Áron utca járható marad). Május 8. és 11. között a Cigaretta utcában kétirányú forgalom lesz érvényben.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai HelpNet (0367 802 977) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár tart nyitva.

Röviden

LOMTALANÍTÁS A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, régi ruhákat szállít el ma Sepsimagyaróson, Lisznyóban és Lisznyópatakon, pénteken Bikfalván és Szentivánlaborfalván. Honlap: tega.ro.

ZÁRVA. A Szent György Napokra való tekintettel a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár május 10-én, szombaton zárva tart. Szombaton és vasárnap mindenkit szeretettel várnak a múzeumkerti Gyermekváros könyves jurtájában 11 és 15 óra között.