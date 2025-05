Vihar és jégeső Felsőrákoson

Erős viharral kísért jégeső pusztított kedd délután Felsőrákoson – számoltak be róla olvasóink. Egyes jelentések szerint a vihar elülte után a jég mintegy tíz centiméter vastagon állt a talajon, jelentősek a károk a mezőkön, gyümölcsösökben is.

Kedden az ország számos részéről jelentettek vihart és jégesőt, a meteorológusok szerint a légköri instabilitás péntekig megmarad. Május egyébként a változékony időjárás hónapja. Ebben a hónapban mértek már 40 fokos meleget is, pontosabban 40,8 Celsius-fokot 1950. május 27-én Călărași megyében, de mínusz 16 fokot is, ami a Bucsecs-hegységben, az Omu-csúcson fordult elő 1940. május 14–15-én. A hónap csapadékrekordját Biharfüred tartja (Bihar megye), mely Románia legcsapadékosabb településének is számít, s ahol 2021 májusában összesen 392,4 liter eső esett négyzetméterenként. Ugyanitt regisztrálták 2021. május 18-án a 24 óra alatt mért legnagyobb májusi csapadékmennyiséget, 181,6 litert négyzetméterenként.

Sokak emlékezetében él még ugyanakkor 1970 csapadékos májusa, amikor is 1970. május 13-án és a rá következő napokban egész Erdélyt, de Magyarországot is árvíz pusztította. Országos viszonylatban májusban ekkor hullott a legtöbb csapadék, 135,8 liter négyzetméterenként, miközben a hónap átlaga 63,4 liter.